בשל התגברות הרדיפה של הרשויות נגד עולם התורה, הוחלט להקים ארגון גג ספרדי שיסייע לבחור הישיבות מול הצבא. הארגון "חיי עולם" יפעל בהכוונת גדולי ישראל ובראשות הגאון רבי חנוך כהן ראש ישיבות 'באר התלמוד', לסיוע, הסברה והגנה על בני הישיבות וייתן את המענה הדרוש והתמיכה המלאה, לבני התורה שנעצרו והושלכו לכלא.

השבוע התקיים כינוס מיוחד במעונו של מייסד הארגון, הגאון רבי חנוך כהן, בהשתתפות רבני הארגון: הגאון רבי יעקב אלקיים, מראשי ישיבת 'צעירים' ירושלים; הגאון רבי עזרא בן שמעון, ר"מ ישיבת 'אור התלמוד' ומרבני ישיבת 'באר התלמוד'; הגאון רבי שלמה ברסקה שליט"א, משגיח ישיבת 'פורת יוסף'; הגאון רבי חיים סויסה, מרבני ישיבת 'שבות יהודה'; הגאון רבי יוסף חיים סויסה, ראש ישיבת 'תורה ודעת'; הגאון רבי שמואל סימן טוב, משגיח בישיבות רכסים ורמת אשכול, ורבנים ופעילים נוספים.

כמו כן השתתפו בכינוס פעילי ארגון 'עזרם ומגינם' בראשות הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת 'יד אהרון, אשר תורמים מניסיונם העשיר לטובת המערכה, תוך שיתוף פעולה הדוק, מתוך רצון לגבש חזית אחידה למען כלל בני התורה. בנוסף, רבנים ופעילים המתמחים בתחום, הציגו סקירה מפורטת על המצב כיום ודרכי הפעולה הנדרשים.

הכינוס נערך לנוכח הרדיפה הקשה כנגד בני הישיבות הקדושות, שמתבטאת כעת בגל מעצרים ברוטליים של בחירי בני הישיבות, כאשר למרבה הצער, באופן מחפיר ומקומם, הנפגעים מהרדיפה הם בני התורה הספרדים המתגוררים מחוץ לריכוזים החרדיים.

כאמור, במהלך הכינוס, הוכרז על הקמת ארגון ייעודי שיתפעל וירכז את כלל ההתעסקות והפעילות למען בני הישיבות בארץ, בכל הקשור להתמודדות עם מעצרי הצבא וההשלכות הנלוות לכך.

במהלך הכינוס הודגש, כי המטרה היא לתת מענה מקיף לכל בן ישיבה שחלילה נעצר והושלך לכלא הצבאי, בסיוע המשפטי וההגנה על זכויותיו, ובדאגה לו ולבני משפחתו בכל צורך שיהיה. זאת כאמירה ברורה, כי עולם התורה ניצב בחזית אחידה מאחורי כל בן ישיבה שנעצר "בעוון" לימוד תורה.

מלבד זאת, כשלב מקדים, גובשו הנחיות ונהלים, על מנת לבצע הדרכה מפורטת וממוקדת בישיבות הקדושות, ע"י רבנים ואנשי מקצוע המנוסים בתחום, כיצד על בני הישיבות להתנהל לנוכח המצב, ולהימנע מהיתקלויות העלולות להוביל למעצר, ח"ו.

כמו כן הוחלט על פתיחת מוקד טלפוני מיוחד, על מנת שבכל מצב של עיכוב או מעצר, או היתקלות כלשהי עם הרשויות והמשטרה הצבאית, יהיה ניתן לדווח ולקבל מענה באופן מיידי במשך 24 שעות ביממה ע"י אנשי מקצוע מנוסים הבקיאים בנושא, לצד דאגה למתן ליווי משפטי ומעבר לכך לבחור ולבני משפחתו.

בנוסף, המוקד ייתן מענה, סיוע והסברה לבני הישיבות, בכל שאלה הקשורה לנושא הגיוס, בשעות הפעילות של המשרד. "צעדים נוספים יתפרסמו בהמשך במידת הצורך, ויש לעקוב אחר הפרסומים הרשמיים בלבד בהיכלי הישיבות", נמסר מהארגון.