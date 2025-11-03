דירקטוריון בנק הפועלים אישר היום (יום א', 2.11.25) את המלצת מנכ"ל בנק הפועלים למנות את מר שמוליק ארבל למשנה למנכ"ל הבנק והממונה על החטיבה העסקית, הכוללת את פעילות הבנק בתחומי הנדל״ן, האשראי המסחרי והעסקי, פועלים טק ופועלים ניו יורק.

ארבל יחליף בתפקידו את מר איתמר פורמן אשר הודיע לאחרונה על מינויו למנכ"ל חברת ישראכרט. מינויו של ארבל כפוף לאישור הפיקוח על הבנקים ומועד כניסתו לתפקיד ייקבע בהמשך.

לארבל (56) ניסיון עשיר בענף הבנקאות. הוא כיהן במגוון תפקידים בכירים, ביניהם משנה למנכ"ל וראש החטיבה הבנקאית בבנק לאומי, ולפני כן ראש החטיבה העסקית ויו"ר בנק לאומי UK. בשנים האחרונות שימש כיו"ר ועדת השקעות עמיתים ויו"ר ועדת האשראי של מגדל חברה לביטוח. ארבל הוא בעל תואר ראשון בניהול וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב.

מינויו של ארבל, משתלב באסטרטגיה שמוביל מנכ"ל הבנק, ידין ענתבי, להטמעת תהליכים ולקידום מצוינות ניהולית ועסקית בבנק. ניסיונו בשילוב היכרותו עם המערכת הבנקאית והלקוחות העסקיים, צפויים להביא ערך לבנק, ללקוחותיו ולבעלי מניותיו.

מנכ"ל בנק הפועלים, ידין ענתבי: "אני שמח על הצטרפותו של שמוליק להנהלת הבנק, ובמיוחד בימים אלו בהם המשק נמצא לקראת התגברות הפעילות הכלכלית. במהלך הקריירה שלו, שמוליק הוביל תהליכים משמעותיים ואני בטוח שיכולותיו המקצועיות והניהוליות יתרמו לבנק, ללקוחותינו, לבעלי המניות ולמשק כולו.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לאיתמר פורמן על תרומתו הרבה לבנק לאורך השנים, לעבודה המשותפת המעולה שהייתה לנו ביחד, ולאחל לו הצלחה רבה בדרכו החדשה כמנכ"ל ישראכרט".