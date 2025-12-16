CH-7: הכטמ"ם החמקן החדש של סין בפעולה

כטמ"מ חמקן חדש ( צילום: בינה מלאכותית )

במסגרת שמדגישה את תנופת הפיתוח הצבאי האגרסיבי של בייג'ינג, הודיעה רשות השידור הממלכתית של סין כי הושלמה בהצלחה טיסת הבכורה של הכטמ"ם החמקן החדש CH-7.

כלי הטיס הבלתי מאויש (כטמ"ם) הזה אינו רק שדרוג, אלא נכס אסטרטגי חדש: הוא תוכנן במפורש לחדור לשטח אויב למשימות איסוף מודיעין קריטי בגבהים ובמהירויות גבוהות, תוך מתן דגש מוחלט על חמקנות ויכולת שהייה ארוכה באוויר. עליונות בשמיים: 16 שעות טיסה רצופה רשת הטלוויזיה הממלכתית CCTV דיווחה כי ה-CH-7 מיועד לטיסות בגובה רב במיוחד – תקרת הטיסה שלו עומדת על 18,000 מטרים – והוא מסוגל לבצע 16 שעות טיסה רצופה. יכולת זו קריטית לתמיכה בכוחות הקרקע לאורך זמן, כשהכלי משמש לאיסוף נתונים ומידע בזמן אמת ולקיום תקשורת רציפה בתנאי סביבה מורכבים. רדיוס איסוף המודיעין האפקטיבי של הכלי עולה על 2,000 קילומטר.

"כנף מעופפת" נגד איומים

פונג שואיי, אחד ממפתחי הכטמ"ם, מסר לפרסום הביטחוני DEFENSE BLOG פרטים על תצורתו הייחודית: הכלי נבנה בתצורת "כנף מעופפת" – גוף הכלי והכנפיים מהווים יחידה אחת לצורך שיפור דרמטי של יכולות החמקנות. אפילו כונסי האוויר של המנוע מותקנים על גב הכלי, מה שמקטין את חתימת המכ"ם שלו.

לדבריו, תצורה זו הופכת אותו למתאים במיוחד לפעולה בתנאי לחימה רוויי איומים, שם הוא יכול לשמש כעיני המודיעין של הצבא, כממסר להעברת מידע לכלי טיס מאוישים, ואף להעברת נתונים מדויקים לכיוון חימושים תוקפים.

הכטמ"ם CH-7, בעל מוטת כנפיים של 27.3 מטרים ומשקל המראה מרבי של שמונה טונות, מצטרף למשפחת הכטמ"מים CAIHONG (CH) מתוצרת האקדמיה לתעופה וחלל הסינית, ומהווה כעת את ה"יהלום" החדש בכתר היצוא הביטחוני של בייג'ינג למדינות כמו ערב הסעודית ופקיסטן. הכטמ"ם נכנס כעת לסבב ניסויים אינטנסיבי לקראת כניסה לשירות מבצעי מלא.