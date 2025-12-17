למה חברה ישראלית מפתחת הגנה אווירית עבור מעצמה ערבית?

שיתוף פעולה אסטרטגי תחת מעטה חשאיות: חברת "אלביט מערכות" חתמה על חוזה ביטחוני רחב היקף עם איחוד האמירויות, כך נחשף אמש באתר "Intelligence Online". במסגרת העסקה, שתיפרס על פני שמונה שנים, יפתחו הצדדים במשותף מערכת הגנה אלקטרונית מהדור הבא, שנועדה להגן על כלי טיס אזרחיים וצבאיים כאחד.

מענה טכנולוגי לאיומים מתקדמים: המערכת החדשה צפויה להוות קפיצת מדרגה טכנולוגית המבוססת על מערכת ה-J-Music המפורסמת של אלביט. המערכת פועלת להטעיית טילים מונחי חום באמצעות קרני לייזר, והגרסה המשותפת תהיה רחבה ועוצמתית יותר. הפרויקט, המוגדר כמיזם ממשלתי משותף, מסמן את המשך הידוק היחסים הביטחוניים בין ירושלים לאבו דאבי.

סודיות מוחלטת בצל המלחמה: על פי הדיווח, אלביט עדכנה את הבורסה כי הלקוח דרש חיסיון מלא על פרטי החוזה. מומחים מציינים כי דרישת הסודיות מובנת מאליה, שכן מדובר בחוזה הביטחוני הגדול הראשון שנחתם בין מדינה ערבית לחברה ישראלית מאז פרוץ מלחמת שבעה באוקטובר.

המורכבות האזורית: העסקה נחתמת על רקע דיווחים מורכבים ב"וול סטריט ג'ורנל", לפיהם איראן מנסה לנצל את המרחב העסקי באיחוד האמירויות להעברת כספים לארגון הטרור חיזבאללה דרך חברות קש. למרות האתגרים הללו, נראה כי השותפות הביטחונית בין המדינות ממשיכה להעמיק במטרה לייצר חזית טכנולוגית מול איומים משותפים.