סנסציה בטיסה: כוח משטרה עלה למטוס ועצר נוסע בגלל... חטיפים

גבר נאזק והוצא ממטוס של חברת התעופה האמריקנית בריז איירווייז בנמל התעופה ורו ביץ', פלורידה, ביום שלישי, לאחר שדיילים התקשרו למשטרה בטענה ש"גנב" פריטים מעגלת חטיפים במהלך טיסה של שעתיים וחצי משדה התעופה וייט פליינס בניו יורק.

האירוע הסנסציוני התרחש ביום שלישי, 7 ביוני, כאשר טיסה MX-581 של בריז איירווייז המריאה מוייט פליינס בסביבות השעה 20:30 כשעה מאוחר יותר מהמתוכנן. עם הגעתם לוורו ביץ', נאמר לנוסעי האיירבוס A220 שעליהם להישאר במושביהם.

על פי הדיווחים, הנוסעים המבולבלים תהו לפשר העיכוב, עד שהטייס השמיע הודיע במערכת הכריזה על "בעיית אבטחה" שאירעה במהלך הטיסה. לאחר מכן, שוטרים עלו למטוס ופנו ישר לעבר "גבר לבן בגיל העמידה שחבש כובע בייסבול ומשקפיים". כך על פי עדות נוסעים.

השוטרים אזקו את האיש כשידיו מאחורי גבו ולאחר מכן לווה מהמטוס, שם נחקר בחשד שגנב פריט מעגלת חטיפים ש הדיילים, לאחר שכבר נאמר לו שאסור לו לעשות זאת. עם זאת, נוסעים דיווחו כי לבסוף האיש הציע לשלם עבור החטיף, והוא שוחרר.