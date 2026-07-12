כיכר השבת
זה מה שקרה

סנסציה בטיסה: כוח משטרה עלה למטוס ועצר נוסע בגלל... חטיפים

טיסה פנימית בארצות הברית בחברת לואו קוסט פופולארית קיבלה טוויס מפתיע כאשר אחד הנוסעים גרם לעיכוב בהמראה ובנחיתה ולהעלאת כוח שיטור למטוס בטענה שהאיש "גנב" חטיף מעגלת הדיילים | כך זה הסתיים לבסוף (תעופה)

אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

גבר נאזק והוצא ממטוס של חברת התעופה האמריקנית בריז איירווייז בנמל התעופה ורו ביץ', פלורידה, ביום שלישי, לאחר שדיילים התקשרו למשטרה בטענה ש"גנב" פריטים מעגלת חטיפים במהלך טיסה של שעתיים וחצי משדה התעופה וייט פליינס בניו יורק.

האירוע הסנסציוני התרחש ביום שלישי, 7 ביוני, כאשר טיסה MX-581 של בריז איירווייז המריאה מוייט פליינס בסביבות השעה 20:30 כשעה מאוחר יותר מהמתוכנן. עם הגעתם לוורו ביץ', נאמר לנוסעי האיירבוס A220 שעליהם להישאר במושביהם.

על פי הדיווחים, הנוסעים המבולבלים תהו לפשר העיכוב, עד שהטייס השמיע הודיע במערכת הכריזה על "בעיית אבטחה" שאירעה במהלך הטיסה. לאחר מכן, שוטרים עלו למטוס ופנו ישר לעבר "גבר לבן בגיל העמידה שחבש כובע בייסבול ומשקפיים". כך על פי עדות נוסעים.

השוטרים אזקו את האיש כשידיו מאחורי גבו ולאחר מכן לווה מהמטוס, שם נחקר בחשד שגנב פריט מעגלת חטיפים ש הדיילים, לאחר שכבר נאמר לו שאסור לו לעשות זאת. עם זאת, נוסעים דיווחו כי לבסוף האיש הציע לשלם עבור החטיף, והוא שוחרר.

מעצרמטוסגנבחטיפים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר