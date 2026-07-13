המטוס נוחת ללא הגלגל השמאלי| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
רגע מאסון
דרמה בשדה התעופה בלוב: מטוס מטען ענק נחת ללא הגלגל השמאלי | צפו
רגעי דרמה בשדה התעופה הבין לאומי בבנגאזי שבלוב: מטוס מטען מדגם אנטונוב An-32, הרשום בלוב ומשמש את הצוות הרוסי, ביצע אמש (ראשון) נחיתה חירום בנמל התעופה בנגאזי לאחר שהגלגל הראשי השמאלי לא נפתח | האירוע לא גרם לפצועים, אך נגרם נזק קל למטוס | כך זה נראה (תעופה)
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כיכר השבת |
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