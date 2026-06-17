קרפור ממקדת את סל הקנייה המשפחתי עם מבצעים במחלקות הטריות

במסגרת המבצעים יוצעו ללקוחות מחירים אטרקטיביים במחלקות הטריות, ובהם אנטריקוט טרי "לה מרשה" במחיר 139.90 שקל לק"ג, כרעיים עוף טרי או טרי ארוז במחיר 2 ק"ג ב-29.90 שקל, ופילה סלמון שלם טרי במחיר 59.90 שקל לק"ג.

לצד מוצרי הבשר והדגים, מציעה קרפור גם מבצעים במחלקת הפירות והירקות, עם אבטיח במחיר 2.50 שקל לק"ג, בננה במחיר 5.90 שקל לק"ג ונקטרינה במחיר 8.90 שקל לק"ג.

המבצעים בתוקף עד 19.06.2026 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. חלק מהמבצעים מותנים בקנייה מעל 70 שקל ומוגבלים בכמות או במספר מימושים, בהתאם למצוין בפרטי המבצע. בהזמנה באתר קרפור מינימום ההזמנה עומד על 200 שקל.

בקרפור מציינים כי הבחירה להתמקד דווקא במוצרים הטריים נעשתה מתוך הבנה כי משפחות רבות מבצעות קנייה משמעותית בכל שבוע, הכוללת מוצרים לאירוח ולשולחן השבת. בהתאם לכך, הרשת מבקשת להעמיק את ההוזלות גם בקטגוריות שבהן הצרכנים מרגישים היטב את יוקר המחיה.

מיכאל לובושיץ, מנכ"ל קרפור ישראל, אמר: "אנחנו ממשיכים לפעול כדי להציע לצרכנים מחירים אטרקטיביים על מגוון רחב של מוצרים. לצד מחירי 'הסל הזול של ישראל', הנמכרים בהנחה של מעל 30%, החלטנו להציע מחירים מיוחדים גם במחלקות הטריות על מוצרים שנמצאים כמעט בכל קנייה משפחתית".