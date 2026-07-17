שרים וח"כים יצעדו לעזה: "שמים חותמת על התוחמת"

צעדת ענק לעבר רצועת עזה תתקיים ביום ראשון הקרוב, כאשר שורה ארוכה של שרים וחברי כנסת בכירים מהקואליציה הודיעו על השתתפותם במהלך המרכזי. המטרה המוצהרת: חידוש ההתיישבות היהודית בחבל עזה כבר לפני הבחירות הקרובות.

אלפי ישראלים צפויים להצטרף לצעדה שתצא מצומת יד מרדכי, לצד משפחות שכולות, פצועי מלחמה, מאות משפחות מהעוטף ומגרעיני ההתיישבות המוכנים לעלות ולהתיישב באדמת עזה. הצעדה תתקיים תחת הקריאה המרכזית "ניסנית, דוגית, אלי סיני - עכשיו!". רשימת השרים וחברי הכנסת המשתתפים השרים שאישרו הגעה עד כה כוללים את ניר ברקת, בצלאל סמוטריץ', עמיחי אליהו, עמיחי שיקלי, מאי גולן, עידית סילמן, שלמה קרעי, וסגן השר אלמוג כהן. לצידם יצעדו חברי הכנסת אריאל קלנר, אביחי בוארון, עמית הלוי, משה פסל, אלי דלל, צגה מלקו וחפיף עבד, לימור סון הר-מלך, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, מיכל וולדיגר, ומשה סולומון. פעיל שמאל בן 90 דרס תושבים בחוות תומר - והמשיך בנסיעה כיכר השבת | 16:14 המהלך נסמך על הצהרות הדרג המדיני בשבועות האחרונים. ראש הממשלה הדגיש כי בעת הזו "צריך לעשות ולא לדבר", שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז על כוונתו להקים שלושה גרעיני נח"ל בתוחמת הצפונית, והשר סמוטריץ' אישר כי מנהלת ההתיישבות שבראשותו כבר השלימה את הכנת התשתיות והתוכניות הנדרשות להקמת ההתיישבות באיזור. "נראה את הקמת היישובים עוד לפני הבחירות" שר התפוצות עמיחי שיקלי מסר: "כולנו נבוא אל הצעדה החשובה שתתקיים בעוטף ביום ראשון. אנחנו דיברנו על היעד שיש לנו, מה שנקרא רגל מדינית. הרגל המדינית במתווה של רצועת עזה היא לא איזשהו הסדר עם חמאס. הרגל המדינית היא ליישב את התוחמת הציונית. זאת הרגל המדינית, לשם אנחנו הולכים, וזה מבחינתנו השלמה של הניצחון למוות של ארגון הטרור". שיקלי הוסיף: "בעזרת ה' נראה את הקמת היישובים ברצועה עוד לפני הבחירות. שמים חותמת על התוחמת".

בתים ראשונים ביישוב חדש ( צילום: המועצה האזורית גוש עציון )

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' פרסם סרטון לקראת הצעדה, בו קרא לציבור להגיע ולהצטרף לגרעינים שכבר התגבשו. "אני קורא לכם להגיע לצעדה, ולהצטרף לציבור הגדול ולגרעינים שכבר התגבשו בכדי ליישב את חבלי המולדת האלו, כדי ליצור רצועת ביטחון אמיתית לתושבי שדרות וישובי עוטף עזה", מסר.

סמוטריץ' חזר וקרא לראש הממשלה: "תן לנו את האור הירוק. מנהלת ההתיישבות ערוכה לקחת אחריות, להקים את הגרעינים, להקים את הישובים, לממש את הניצחון האמיתי במלחמה הנכונה, הצודקת וההכרחית שאתה הובלת בשנים האחרונות".

"חוזרים הביתה לעזה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הדגיש: "19.7, ה' באב, יש שני דברים חשובים - יש את הקרנת גמר המונדיאל, אבל יותר חשוב - צעדת הענק לניסנית, ליישב את עזה, לחזור הביתה. תנועת נחלה של דניאלה וייס, צבי אלימלך, וכל האנשים הטובים - כבר הקימו גרעינים. אנחנו רוצים להצטרף, ולחזור הביתה לעזה, לבית שלנו".

שר התקשורת שלמה קרעי מסר: "אני מעריך מאוד את הפעילות ואת הנחישות, תודה לכם, הזכות כולה שלי, ככה בונים את ארץ נחלת אבותינו. 'הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא'. אני קורא לכל אזרחי ישראל, לכל מי שאכפת לו מהארץ הזו, להגיע לצעדה ביום ראשון בשעה חמש אחרי הצהריים בצומת יד מרדכי. אני אהיה שם בעזרת השם. שמים חותמת על התוחמת!"

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הדגישה: "אנחנו יודעים שבמקום שאין התיישבות - גם אין ביטחון, ולכן ביום ראשון הקרוב, אנחנו שמים חותמת על התוחמת. ומכאן אני קוראת לכך שלקווי היסוד של הממשלה הבאה נכניס את חידוש ההתיישבות בחבל עזה".

"התיישבות שווה ביטחון"

השרה לשוויון חברתי מאי גולן ציטטה מהתורה: "'והורשתם את הארץ והשבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה'. אני קוראת לכולכם להגיע ביום ראשון הקרוב לצעדה החשובה שמארגנת תנועת נחלה, שעושה עבודת קודש למען התיישבות בכל רחבי מדינת ישראל. אני אהיה שם, אני קוראת גם לכם להיות שם, כי התיישבות - שווה ביטחון. שמים חותמת על התוחמת".

שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף הבהיר: "הנני לחזק את תנועת נחלה שפועלים רבות למען התיישבות ואחיזה בחבלי ארצנו, ובפרט בחזרה הביתה לחבל עזה. נצעד ציבור גדול, אלפים מכל הארץ, עם קרוואנים, נלווה את המשפחות בדרך לחבל עזה, לבוא ולטעת את השורשים, ולהגיד: עם ישראל חזר לביתו. זאת תמונת הניצחון שעם ישראל כל כך רוצה לראות, עוד לפני הבחירות - עכשיו, במיידי".

שר המורשת עמיחי אליהו הדגיש: "אנחנו לא ננצח את החמאס אם לא נחזור ונקים שם התיישבות, בדיוק כמו צפת, חיפה, תל אביב, טבריה, ירושלים. הפיתרון המדיני היחיד שיכול להביא שקט ושלווה לאזור - זה להיות עם תנועת נחלה, שפותחת את הדלת לעתיד טוב יותר לנו ולעולם כולו. אני קורא לכם גם להיות חלק מהדבר הזה, להיות חלק מהעוצמה הזאת, מהחלוציות הזאת. אשרנו מה טוב חלקנו, שאנחנו רואים עין בעין בשוב ה' ציון".

"הצהרות והפעילות בשטח משלימות זו את זו"

דניאלה וייס, יו"ר תנועת 'נחלה' להתיישבות, מסרה: "ההצהרות החשובות של ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר והפעילות הנחושה בשטח שלובות זו בזו ומחזקות זו את זו. כשהדרג המדיני מצהיר שיש לפעול ולעשות, והשרים מאשרים שהתשתיות מוכנות, הגרעינים החלוציים ולוחמי הנח"ל משדרות ומכל הארץ הם המענה המעשי המיידי בשטח".

וייס הוסיפה: "צעדת האלפים תאחד את כלל הכוחות - מהציבור הרחב, דרך נבחרי הציבור ועד המשפחות השכולות ותושבי העוטף כדי לממש את המטרה המשותפת ולחדש את ההתיישבות היהודית בחבל עזה, החל מהתוחמת הצפונית".

רס"ן במיל' אלירן נחום, תושב העוטף וחבר גרעין 'חלוצי עזה' של תנועת נחלה, סיפר: "בטבח שמחת תורה גרנו במושב 'שוקדה' ושמעתי מקרוב את התופת בקיבוץ 'בארי', ק"מ וחצי מאיתנו. יצאנו להגן על העוטף, נכנסנו לעזה, ומאז עברתי כבר 750 ימי מילואים. יש רק דרך אחת המובילה להכרעה וביטחון - והיא התיישבות יהודית חזקה וקבועה בתוך עזה".

נחום הוסיף: "אנחנו, למעלה מ-1,300 משפחות גרעיני ההתיישבות, דורשים להתחיל בתוחמת הצפונית, וקוראים לציבור להצטרף אלינו למען עתיד מדינת ישראל".