פעיל שמאל בן 90 דרס תושבים בחוות תומר - והמשיך בנסיעה

אירוע חמור התרחש היום (שישי) בחוות תומר שבגוש עציון, כאשר פעיל שמאל קיצוני כבן 90 הגיע למקום, התעמת עם תושבים, ובסופו של דבר דרס תושבת שנאחזה ברכבו ונגררה על ידו למרחק של מטרים. האישה נפצעה באורח קל והפונתה לטיפול רפואי, בעוד החשוד עוכב על ידי המשטרה והועבר לחקירה.

הפעיל הגיע בשעות הצהריים לחוות תומר והחל להתעמת עם נער תושב המקום. בשלב מסוים עלה הפעיל לרכבו והחל בנסיעה, תוך שפגע בנער באורח קל. הנער לא נזקק לטיפול רפואי במקום.

בהמשך האירוע ניגשה תושבת המקום לעבר הרכב כדי לברר את פשר מעשיו של החשוד. על פי החשד, הוא המשיך בנסיעתו למרות שהאישה נאחזה ברכב, והיא נגררה על ידו למרחק של מטרים. כתוצאה מהאירוע נפצעה התושבת באורח קל.

כוחות המשטרה שהוגברו למקום עצרו את החשוד והעבירו אותו לחקירה בתחנת עציון. רכבו של החשוד נתפס על ידי המשטרה. מהמשטרה נמסר כי החקירה נמשכת ונבחנות נסיבות המקרה.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הגיב בחריפות לאירוע: "אישה יהודייה מאושפזת בבית החולים לאחר שנפגעה בידי יהודי, אנרכיסט שמאל. זו מציאות בלתי נתפסת וחציית קו אדום שאסור להשלים איתה".

גנץ הוסיף: "פעם אחר פעם אנחנו מתמודדים עם אנרכיסטים שמטרידים את חיילי צה"ל, תוקפים יהודים ומחוללים פרובוקציות ברחבי יהודה ושומרון. לצערנו, גם במקרה הזה הכתובת הייתה על הקיר. אנחנו קוראים לכוחות הביטחון להרחיק את הגורמים האלימים מהשטח ולפעול בנחישות כדי למנוע את האירוע הבא".

גם ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, הגיב בזעם: "הכתובת הייתה על הקיר. אנחנו מזועזעים אבל לא מופתעים. אנחנו מתמודדים עם האנרכיסטים האלה לאורך שנים והפעם הם תקפו חלוצים בחווה שהוקמה על ידי המועצה".

רוזנטל קרא לכוחות הביטחון: "אנחנו קוראים לכוחות הביטחון להפעיל את כל הכלים העומדים לרשותם למען שמירה על ביטחון חלוצי החוות".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב אף הוא לאירוע וכתב: "ניסיון דריסת חלוצי החוות בגוש עציון ע"י אנרכיסט יהודי, הוא תוצאה ישירה של קמפיין ההסתה של יאיר גולן וחבריו בשמאל".

סמוטריץ' קרא לנשיא המדינה: "אני קורא לנשיא המדינה לגנות את האלימות בתוכינו, וליאיר גולן, איינזקוט ובנט לחזור בהם מדבריהם לפיהם הם יפנו את החוות לאחר הבחירות. כל תגובה אחרת תהווה המשך להתרת הדם של חלוצי החוות".