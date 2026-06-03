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קיבלתם הודעה שמבטיחה לכם 500 שקל? מישהו מנסה לעקוץ אתכם

מערך הסייבר הלאומי מזהיר כי מופצת בוואטסאפ הודעה שמתחזה לחברת תנובה ומציעה לכאורה מתנה או כסף - זו הונאה | קיבלתם את ההודעה? כך תפעלו (חדשות)

ההודעה המתחזה (צילום: מערך הסייבר הלאומי)

מערך הסייבר הלאומי מזהיר כי בשעות האחרונות מופצת בוואטסאפ הודעה שמתחזה לחברת תנובה ומציעה לכאורה מתנה או כסף לרגל "חגיגת יום השנה".

מדובר בהודעה חשודה שמפנה לקישורים שונים, שחלקם עלולים לאסוף פרטים אישיים או לגרום להפצת ההודעה לאנשי קשר נוספים.

שימו לב: גם אם ההודעה הגיעה מאדם מוכר, זה לא אומר שהיא אמינה!

מה עושים?

  • לא לוחצים על הקישור
  • לא מזינים פרטים אישיים, פרטי אשראי או קודים
  • לא מעבירים את ההודעה הלאה
  • בודקים הטבות רק בערוצים הרשמיים של תנובה

במקרה של חשד או פגיעה, ניתן לפנות למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי.

וואטסאפהונאהתנובההתחזותמערך הסייבר הלאומי

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