במעמד חברי בד"צ ועדת מהדרין: החמץ של תנובה נמכר כהלכתו

החמץ של תנובה, במחלבות, באתרי הייצור במרכזים הלוגיסטיים, ובמתקני תנובה בארץ ובעולם נמכר כהלכתו במעמד יושבי ראש בד"צ ועדת מהדרין הגר"מ גרוס והגר"ד לנדאו, חברי בד"צ ועדת מהדרין, יו"ר מועצת המנהלים חיים גבריאלי, מנכ"ל תנובה גדי קוניא, רב תנובה הרב זאב וייטמן והקונה. הנהלת תנובה ייפתה את כוחו של רב תנובה, למכור את כל החמץ ותערובת החמץ וחשש חמץ של קונצרן תנובה, כולל חברות הבנות, לעובד בכיר בתנובה המתגורר באחד הכפרים הסמוכים לעפולה.

לפני ביצוע קבלת הקניין והמכירה בפועל עמדו הגר"מ גרוס והרב זאב וייטמן, על החידושים שהונהגו במכירת החמץ של תנובה וחברות הבת. שטר המכירה בנוסחו הייחודי נותן מענה והתייחסות הלכתית להיבטים ההלכתיים במכירת החמץ של תנובה. בבירורים ההלכתיים והמעשיים לקראת מכירת החמץ היו מעורבים יושבי הראש של בד"צ ועדת מהדרין הגר"מ גרוס והגר"ד לנדאו וחברי הבד"צ הרבנים הגאונים הרב אברהם צבי הכהן והרב אברהם יהושע הורוויץ.

חלות המכירה תכנס לתוקפה ביום רביעי, ערב פסח, בשעה 11:00 לפנה"צ. קונה החמץ נמנה על בכירי החברה המכיר היטב ובעל גישה לאתרי החברה, בהם מאוחסנים המוצרים. מו כן הושכרו לקונה כל המקומות שבהם נמצא החמץ. הקונה שילם דמי קדימה במזומן לפירעון דמי החמץ והפקיד שיק ביטחון בגובה 10 מיליון ₪. כדי שלמכירה יהיה תוקף הלכתי לכל הדעות התבצעו במעמד הרבנים הגאונים שבעה קניינים: קניין כסף, קניין מטלטלין אגב קרקע, קניין חצר, קנין סודר, קנין סיטומתא, קנין אודיתא וקניין שטר. הרב וייטמן הסביר לקונה מהותו של כל קניין וקניין. בקובץ ח' "בנתיב החלב" הופיע מאמר מקיף העוסק בייחודו ההלכתי של שטר מכירת החמץ שהונהג בתנובה .אפשר לעיין בו באתר הכשרות של תנובה.

למעמד מכירת החמץ קדמה ישיבה של חברי בד"צ ועדת מהדרין. יו"ר הבד"צ קידם בברכה חמה את הגאון רבי אלחנן פרץ, ראש בתי דין ומרביץ תורה, עם הצטרפותו כחבר בד"צ ועדת מהדרין. הגר"מ גרוס ציין כי ידיו רב לו הן בדיני ממונות והן בענייני כשרות וכי הצטרפותו תביא תועלת גדולה והתחדשות. דברי תורה השמיע הגר"ד לנדאו, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין.

מנכ"ל תנובה גדי קוניא ציין כי עבור תנובה היתה זו שנה מאתגרת מאוד בה היתה צריכה לממש את מחוייבותה להמשיך ולייצר ולהבטיח את בטחון המזון של תושבי ישראל. תנובה התגלתה במלוא גדולתה בימי חרום. שיבח את עובדי תנובה המסורים הממשיכים להגיע למקום עבודתם גם בימים אלה.

יו"ר מועצת המנהלים חיים גבריאלי ציין בדבריו כי תנובה היא החברה הכשרה הגדולה בעולם. לתנובה אחריות ומחוייבות לייצר מוצרים בסיסיים ואיכותיים, כשרים ובמחירים שווים לכל נפש. תנובה חונכת בימים אלה קו ייצור חדש לייצור חלב מפוקח של 2 ליטר. בסיום דבריו הודה לחברי בד"צ ועדת מהדרין על שיתוף הפעולה ההדוק.

תנובה מציעה השנה לצרכני המהדרין סל מוצרים המכיל כ-300 (!) מוצרים כשרים לפסח למהדרין.