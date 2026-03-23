כיכר השבת
כ-300 מוצרים כשל"פ למהדרין, ובהם מגוון מוצרים חדשים

תנובה מציעה לצרכני המהדרין כ-300 מוצרי חלב כשרים לפסח למהדרין, ובהם מגוון מוצרים חדשים שכשרים לראשונה לפסח למהדרין. בתנובה מציינים כי השפע הגדול של המוצרים הכשרים לפסח הוא פרי שיתוף פעולה ושילוב ידיים של גורמי הפיתוח, הייצור ומערכות הכשרות. מוצרי תנובה הכשרים למהדרין לפסח ולכל ימות השנה מיוצרים בהשגחת בד"צ ועדת מהדרין ובד"צ העדה החרדית (צרכנות)

כב
מקודם |
כ-300 מוצרים כשל"פ למהדרין מבית תנובה

ההיערכות לפסח בתנובה מתחילה, למעשה, מיד בצאת החג, וכבר אז נערכים לפסח הבעל"ט. חודשים רבים לפני פסח תרים אחר רכיבים כשרים לפסח ומכשירים את קווי הייצור, שחלקם כשרים לפסח בכל ימות השנה. כל זאת תחת עינם הפקוחה של משגיחי הכשרות המיומנים, הפועלים על פי הנחיית מרנן ורבנן, חברי בד"צ ועדת מהדרין. השנה, עקב המצב הביטחוני, הייתה זו שנה מאתגרת מאוד בכל הנוגע להקפדה על שגרת יישום נהלי הכשרות המהודרת, כפי שנקבעו על ידי הרבנים הגאונים, חברי בד"צ ועדת מהדרין.

תנובה אף דאגה לתעסוקה לילדים לפני החג ובמהלכו, והפיקה עבורם פעילות יצירה. גם השנה הפיקה תנובה ברכונים בנוסח אשכנז ובנוסח עדות המזרח. כל אלה חולקו במגוון עיתונים.

בתנובה מסבים את תשומת הלב לסימוני הכשרות המופיעים על גבי האריזות. מוצרי החלב של תנובה, שעל גבי אריזתם המקורית מופיעה חותמת כשרות מהדרין וגם הכיתוב "כשר לפסח ערב פסח", הינם כשרים לפסח למהדרין. מוצרים שהינם כשרים למהדרין בכל ימות השנה, אך לפסח הינם כשרים בכשרות רגילה בלבד, מסומנים בכיתוב "כשר לפסח בכשרות רגילה".

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות צרכנות:

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר