כ-300 מוצרים כשל"פ למהדרין, ובהם מגוון מוצרים חדשים

ההיערכות לפסח בתנובה מתחילה, למעשה, מיד בצאת החג, וכבר אז נערכים לפסח הבעל"ט. חודשים רבים לפני פסח תרים אחר רכיבים כשרים לפסח ומכשירים את קווי הייצור, שחלקם כשרים לפסח בכל ימות השנה. כל זאת תחת עינם הפקוחה של משגיחי הכשרות המיומנים, הפועלים על פי הנחיית מרנן ורבנן, חברי בד"צ ועדת מהדרין. השנה, עקב המצב הביטחוני, הייתה זו שנה מאתגרת מאוד בכל הנוגע להקפדה על שגרת יישום נהלי הכשרות המהודרת, כפי שנקבעו על ידי הרבנים הגאונים, חברי בד"צ ועדת מהדרין.
תנובה אף דאגה לתעסוקה לילדים לפני החג ובמהלכו, והפיקה עבורם פעילות יצירה. גם השנה הפיקה תנובה ברכונים בנוסח אשכנז ובנוסח עדות המזרח. כל אלה חולקו במגוון עיתונים.
בתנובה מסבים את תשומת הלב לסימוני הכשרות המופיעים על גבי האריזות. מוצרי החלב של תנובה, שעל גבי אריזתם המקורית מופיעה חותמת כשרות מהדרין וגם הכיתוב "כשר לפסח ערב פסח", הינם כשרים לפסח למהדרין. מוצרים שהינם כשרים למהדרין בכל ימות השנה, אך לפסח הינם כשרים בכשרות רגילה בלבד, מסומנים בכיתוב "כשר לפסח בכשרות רגילה".
0 תגובות