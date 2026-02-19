הנתחים כולם נבחרים בקפידה על ידי הקצבים ונחתכים במקום לפי דרישה, ובכך מאפשרים גם ללקוחות פרטיים לחוות קולינריה ברמה הגבוהה ביותר כמו של השפים הגדולים בכשרות מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין.

"מיט צ'ויס", בוטיק הבשרים השוכן במתחם אגריפס 88 הירושלמי, מציע ללקוחותיו מבחר נתחי בשר טריים ומשובחים שנבחרו בקפידה על ידי הקצבים באיכות בלתי מתפשרת המתאימים לסעודות פורים שמחות וחגיגיות עם טעם בלתי נשכח וחוויה קולינרית עשירה.

עכשיו, לקראת פורים, תוכלו להעניק חוויית טעם אופטימלית לאורחים שלכם וליהנות בעצמכם מרמה אחרת של סעודות פורים באווירה של שמחה והודיה. היום המיוחד מעניק הזדמנות לתבשילי בשר מיוחדים, נתחים משובחים למרכז השולחן ומבחר שיספק לכם חוויית פורים בלתי נשכחת שתגרום לכם להודות ולהלל.

הבוטיק הוא חנות המפעל של החברה המייצרת בעצמה את הבשר ומספקת לשורה ארוכה של מסעדות עיליות ומלונות יוקרה מפורסמים. אותה איכות מוקפדת עם מגוון נתחים נרחב, מגיעה גם ישירות לביתם של לקוחות פרטיים שאינם מתפשרים על חוויה מרגשת ומלאת עוצמה בבחירת הבשר שלהם. עכשיו, לקראת העומסים הצפויים של פורים, זה העיתוי האולטימטיבי לבצע את הזמנותיכם כדי להגיע ליום השמח בשנה בראש שקט ורגוע.

בוטיק הבשרים מתמחה בקיצוב לפי דרישת הלקוחות ומספק את חומרי הגלם האיכותיים ביותר ברמת פרמיום. בתוך מבחר הנתחים ניתן למצוא כאלה המתאימים לסעודות פורים חגיגיות ומלאות שמחה עם נתחי פרמיום המתאימים לרושם במרכז השולחן דוגמת צוואר טלה, נתחי טומהוק עסיסיים, וכן נתחים טריים המתאימים לתבשילי קדירה מלאי ניחוחות ואנרגיה של פורים דוגמת פילה מדומה, כתף טלה, בשר לחי טרי, אוסובוקו, אסאדו ועוד מגוון רחב של נתחים. המוצרים כולם עומדים בסטנדרט האיכות של "מיט צ'ויס" ומאפשרים התנסות בחוויה קולינרית של מסעדות שף עיליות במטבח הפרטי.

כל הנתחים ומוצרי הבשר בבוטיק היוקרתי הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין, ובכך מעניקים ללקוחות שילוב מושלם של כשרות מהודרת, איכות בלתי מתפשרת ושירות אישי.