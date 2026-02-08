כיכר השבת
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

בטעם וניל או בתוספת חלבון? טרה משדרגת את שגרת הבוקר המשפחתית!

הבחירה בין סוגי החלב השונים במקרר הסופרמרקט, כבר מזמן לא מסתכמת רק באחוזי השומן. הצרכן מחפש ערך מוסף, בין אם זה טעם עשיר ומגוון ובין אם ערכים תזונתיים חיוניים נוספים (צרכנות, חדשות האוכל)

טרה משתדרגת (צילום: יח"צ)

מחלבת "טרה" עונה על צורך זה עם סדרת מוצרי חלב מועשרים, המציעים פתרונות לכל אחד מבני הבית.

חלב נטול לקטוז בטעם וניל - שילוב של מוצר נטול לקטוז, לעיכול קל, לבין פינוק אמיתי בטעם וניל. החלב מועשר גם בוויטמין D ומשתלב נהדר עם דגני בוקר, כבסיס לשייקים, או פשוט לקפה עם טוויסט של וניל.

חלב מועשר בחלבון (PROTEIN) - בעידן שבו החלבון נמצא במרכז השיח התזונתי, טרה מנגישה 65 גרם חלבון בבקבוק אחד (13 גרם לכוס של 200 מ"ל). מדובר בפתרון אידיאלי ע"מ להגדיל את צריכת החלבון בתפריט היומי של כל בני המשפחה ,

כל מוצרי החלב של טרה מיוצרים בפיקוח הכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית ומאפשרים לכל משפחה להנות מתזונה עשירה יותר ברכיבים תזונתיים, מגוונת, טעימה ונגישה בכל כוס מחדש.

