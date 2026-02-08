מחלבת "טרה" עונה על צורך זה עם סדרת מוצרי חלב מועשרים, המציעים פתרונות לכל אחד מבני הבית.

חלב נטול לקטוז בטעם וניל - שילוב של מוצר נטול לקטוז, לעיכול קל, לבין פינוק אמיתי בטעם וניל. החלב מועשר גם בוויטמין D ומשתלב נהדר עם דגני בוקר, כבסיס לשייקים, או פשוט לקפה עם טוויסט של וניל.

חלב מועשר בחלבון (PROTEIN) - בעידן שבו החלבון נמצא במרכז השיח התזונתי, טרה מנגישה 65 גרם חלבון בבקבוק אחד (13 גרם לכוס של 200 מ"ל). מדובר בפתרון אידיאלי ע"מ להגדיל את צריכת החלבון בתפריט היומי של כל בני המשפחה ,

כל מוצרי החלב של טרה מיוצרים בפיקוח הכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית ומאפשרים לכל משפחה להנות מתזונה עשירה יותר ברכיבים תזונתיים, מגוונת, טעימה ונגישה בכל כוס מחדש.