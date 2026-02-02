הרפתנים מעלים הילוך במאבק מול שר האוצר, והודיעו היום (שני) כי החל ממחר יפסיקו להזרים חלב גולמי למחלבות. הרפתנים הסבירו את ההחלטה החריגה לעצור את האספקה בכך שביממה האחרונה התקבלו פניות רבות מרפתנים הקוראות לצעדי מחאה חריפים.

לדבריהם, הצעד ננקט על רקע "הזלזול המתמשך של משרד האוצר", ולנוכח מה שהם מגדירים כסכנה מיידית לקריסת מאות רפתות ברחבי הארץ.

ארגון הרפתנים קרא לכלל המגדלים להצטרף לעצירת הספקת החלב, במטרה לטלטל את מקבלי ההחלטות ולהתריע מפני הפגיעה הצפויה בהתיישבות ובחקלאות הישראלית. במקביל הופנתה קריאה ישירה לראש הממשלה להתערב ולעצור את המהלך, "לפני שיהיה מאוחר מדי".

חברת הכנסת מיכל וולדיגר הגיבה וכתבה כי "היכולת של איגוד כזה או אחר בהחלטה פשוטה להוריד מוצר בסיס מהמדפים היא בדיוק ההסבר מדוע יש צורך בייבוא. לזה קוראים ביטחון תזונתי".

גורמים באוצר שצוטטו ב-N12 אמרו כי "האיום שהשמיעו נציגי ענף החלב להפסיק את ייצור החלב בישראל מהווה תמרור אזהרה חמור לציבור. לצערנו, נציגי הענף מסרבים בכל תוקף לנהל דיאלוג ובוחרים בדרך של איומים, אלימות כלכלית ופגיעה ברציפות אספקת החלב לכלל הציבור".

המהלך יוצא לדרך במקביל לכינוס ועדת הכנסת, שאמורה להחליט לאיזו ועדה תועבר הרפורמה. באופן רגיל הייתה הרפורמה נדונה בוועדת הכלכלה, אך בשל התנגדות יושב ראש הוועדה דוד ביטן מהרפורמה שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', פועל השר להעביר את הדיון למסגרת פרלמנטרית אחרת.