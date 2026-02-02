מצלמות האבטחה תיעדו את רגעי ההצתה ( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום הוגש הבוקר (שני) בתום חקירה, כנגד תושב כפר עקב, הפרבר הערבי בצפונה של ירושלים, בעקבות הצתת כלי רכב במעלה אדומים. תיעוד מרגעי ההצתה, שגרמה לנזק רב, מתפרסם כאן ב'כיכר השבת'.

האירוע התרחש לפני כחודש וחצי. ביום חמישי, ה-18 לדצמבר האחרון, בשעות הלילה המאוחרות. באותו לילה התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על אודות מקרה של הצתת שני כלי רכב בעיר מעלה אדומים ליד ירושלים. עוד נמסר כי נגרם נזק כבד לכלי הרכב. עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום שוטרי תחנת מעלה אדומים והחלו באיסוף ממצאים וראיות. במקביל החלה חקירת נסיבות ההצתה. על פי ממצאי החקירה ועובדות כתב האישום, מתברר כי זמן קצר קודם לכן הגיע הצעיר למעלה אדומים כשהוא מצויד בבקבוקי פלסטיק מלאים בנזין, בכפפות ובאמצעי הסוואה. הוא שפך חומר דליק על כלי הרכב שחנו סמוך לבית מגורים והצית אותם במזיד. כתוצאה מכך נשרף רכב אחד כליל, והרכב השני ניזוק קשות ונגרר מהמקום. עוד עלה כי טרם ההצתה, טשטש הלה את לוחית הרישוי של הרכב שבו נסע במטרה להקשות על זיהויו. שוטרי תחנת מעלה אדומים וכוחות כב״א ומד״א הוזעקו למקום ופעלו לכיבוי השריפה, תוך איסוף ראיות וממצאים בזירה. במקביל כאמור התנהלה החקירה.

הנזק שנגרם לאחד הרכבים ( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת החקירה ביצעו חוקרי המשטרה פעולות מגוונות וחשפו את זהותו של החשוד במעשה והוא נעצר על ידי שוטרי תחנת מעלה אדומים. הצעיר הועבר לחקירה בתחנת המשטרה ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט לבקשת המשטרה.

הבוקר, כאמור, לאחר שהושלמה החקירה בעניינו וגובשה תשתית ראייתית למעשיו, הוגש נגדו כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז ירושלים בגין עבירות של הצתה, חבלה במזיד ברכב ושינוי זהות של רכב.

קצין החקירות בתחנת מעלה אדומים פקד יוסף משילח ציין: "כבר בשלביה הראשונים של החקירה, הבנו שמדובר במעשה של הצתה מכוונת של כלי הרכב שחנו במקום, זאת על רקע סכסוך כספי. אספנו ממצאים רבים ומגוונים מהזירה שכללו אמצעים טכנולוגים רבים וכך איתרנו את זהות החשוד במעשה.

"המעשה הפסול אמנם בוצע בשעת לילה מאוחרת אך זה לא מנע מצוות החקירה להתחקות אחר זהותו והוא נעצר על ידינו. הבוקר עם סיום חקירתו הוגש נגדו כתב אישום כשם שנמצה את הדין עם כל מי שיסכן את הציבור או את רכושו".