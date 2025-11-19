האורחים שלכם "יעופו" על זה | תבשיל חם לשבת חורפית

מיט צ'ויס, בוטיק הבשרים המתמחה בקיצוב נתחי פרמיום טריים, מגיש לכם מתכון חם לשבתות החורף – מקלובה עם כבש למנה חורפית טעימה ומנחמת. עכשיו, כששעון חורף נכנס לתוקף, סעודות ליל שבת נערכות מוקדם יותר וזה הזמן המתאים ליהנות מתבשיל קדירה חם ומשובח לענג בו את השבת. נתחי הפרמיום והבשרים האיכותיים בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מרכיבים (ל-6–8 מנות):

1 ק"ג בשר כבש (צוואר או כתף) חתוך לקוביות גדולות

ניתן להמיר את בשר הכבש גם בבשר בקר כמו אונטריב אסאדו או שריר

2 כוסות אורז בסמטי

2 בצל בינוניים, קצוצים גס

3 שיני שום פרוסות

2–3 חצילים פרוסים לעיגולים (אפשר להוסיף גם פרחי כרובית או תפוחי אדמה פרוסים)

2 עגבניות פרוסות

½ כוס שמן (לטיגון)

3 כוסות מים רותחים

מלח לפי הטעם

תיבול (תערובת מקלובה קלאסית):

1 כפית בהרט

1 כפית קינמון

½ כפית הל טחון

½ כפית כורכום

½ כפית פלפל שחור

¼ כפית אגוז מוסקט (לא חובה אבל מוסיף עומק)

הכנה

1. הכנת האורז

שוטפים היטב את האורז ומשרים אותו במים חמימים עם מעט מלח למשך כ־30 דקות. מסננים היטב.

2. טיגון הבשר

בסיר רחב ועמוק (רצוי עם תחתית עבה), מחממים מעט שמן.

מוסיפים את הבשר ומשחימים מכל הצדדים.

מוסיפים בצל, שום ותבלינים — וממשיכים לטגן עד שהניחוח מתפשט.

מוסיפים מעט מים (בערך ½ כוס), מכסים ומבשלים על אש בינונית-נמוכה כשעה, עד שהבשר כמעט רך.

3. טיגון הירקות

בזמן שהבשר מתבשל, מטגנים את פרוסות החצילים (והכרובית אם מוסיפים) עד שהן זהובות. מניחים על נייר סופג.

4. סידור השכבות

בתחתית הסיר מסדרים פרוסות עגבנייה (הן יוצרות מראה יפה כשמהפכים את הסיר).

מעל מניחים שכבת חצילים, מעליהם את הבשר, ולבסוף את האורז.

מפזרים מעט מהתבלינים שנשארו בין השכבות.

5. בישול

יוצקים בזהירות מים רותחים עד שיכסו את האורז בכ־1 ס"מ.

מביאים לרתיחה, מנמיכים לאש קטנה מאוד, מכסים ומבשלים כ־45 דקות.

6. מנוחה והיפוך

מכבים את האש, ומשאירים את הסיר סגור לעוד 15–20 דקות כדי שהטעמים יתאחדו.

מניחים צלחת גדולה על הסיר והופכים בזהירות — כך שהשכבות יוצאות בשלמותן.