פיצה מעדנות: חווית הפיצה הביתית - גם באירוח בחנוכה

מעדנות מאמה מיה – המותג המוביל בקטגורית הפיצות הקפואות להכנה קלה ומהירה, מציעה פיצות עם מגוון רחב של תוספות וטעמים ובכשרות מהודרת:שלישיית פיצה קלאסית מאמא מיה, פיצה מרגריטה, פיצה זיתים, פיצה עם תירס, פיצה מקסיקנית ופיצה אקסטרה גבינה.
הפיצה של מעדנות מצטיינות ברכיבים איכותיים, בשיטת ייצור מסורתית "כמו באיטליה", בבצק דק וקריספי, ולא פחות חשוב - הכנה מהירה עד 15 דקות והפיצה מוכנה להנאת בני הבית. ההכנה המהירה משמעותית מאוד בייחוד בימי החנוכה כאשר הילדים בבית ובני המשפחה מכונסים להדלקת הנרות.
חוויית הפיצה הביתית מעמיקה ומוסיפה לחוויה המשפחתית.הפיצות המהודרות המכילות 100% גבינת עמק, משתלבות למהדרין במנהג אכילת מוצרי חלב בחנוכה זכר לנס.
חנוכה – נר איש וביתו, אמרו רבותינו. מעתה אמור גם: מעדנות בכל בית.