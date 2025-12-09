תנובה במבצע  דמי חנוכה: 800 מתנות בכל יום מימי הפעילות

תנובה יוצאת במבצע גדול, לימי החנוכה, תחת הכותרת: "דמי חנוכה עם תנובה. טעם של בית". מבצע חנוכה של תנובה יתקיים בין התאריכים כ"ה כסלו – א טבת, (לא כולל ימי שישי ושבת). בכל אחד מחמשת ימי הפעילות יחולקו, בכפוף לתקנון, 800 מתנות מתוך קטלוג מתנות.
בימי המבצע תופעל חנות ניידת אליה יגיעו המשתתפים ויציגו את האריזות ו/או המכסים ויוכלו לבחור מתנה מקטלוג המתנות בהתאם למספר האריזות, החל מ-5 אריזות ועד ל-50 . מגוון המתנות מתאים לקהל רחב של גילאים: קורקינט 2 גלגלים, משחקי קופסא משפחתיים, קוביות יצירה, סביבונים ועוד מתנות רבות.
ההשתתפות אפשרית לרוכשים ממגוון מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה. שומרים לפחות 5 אריזות או מכסים, מגיעים איתם במהלך ימי החנוכה לחנות הניידת ומקבלים מתנת דמי חנוכה, בהתאם למספר האריזות שהוצגו. הפרסים בכפוף למלאי הקיים בזמן ההגעה לניידת.
החנות הניידת של תנובה תפקוד 5 ישובים ברחבי הארץ. אלעד ביום שני, כ"ה בכסלו בגינה ברחוב יוסף קארו; בני ברק, יום שלישי, כ"ו בכסלו רחוב הרב כהנמן 107 (ליד שפע ברכת השם); ירושלים ביום רביעי כ"ז בכסלו בקניון רמות קומה 2; אשדוד ביום חמישי כ"ח בכסלו ברחוב אליעזר בן הורקנוס 3; בית שמש ביום ראשון, א' טבת, בקניון סאן מול שד' אמוראים 2.
פרטים בטלמסר: 02-3131414