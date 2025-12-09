תנובה במבצע  דמי חנוכה: 800 מתנות בכל יום מימי הפעילות

מבצע חנוכה של תנובה ( צילום: תנובה )

תנובה יוצאת במבצע גדול, לימי החנוכה, תחת הכותרת: "דמי חנוכה עם תנובה. טעם של בית". מבצע חנוכה של תנובה יתקיים בין התאריכים כ"ה כסלו – א טבת, (לא כולל ימי שישי ושבת). בכל אחד מחמשת ימי הפעילות יחולקו, בכפוף לתקנון, 800 מתנות מתוך קטלוג מתנות.