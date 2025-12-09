כיכר השבת
דמי חנוכה

תנובה במבצע  דמי חנוכה: 800 מתנות בכל יום מימי הפעילות

תנובה יוצאת במבצע גדול, לימי החנוכה, תחת הכותרת: "דמי חנוכה עם תנובה - טעם של בית". מבצע חנוכה של תנובה יתקיים בין התאריכים כ"ה כסלו – א טבת, (לא כולל ימי שישי ושבת) | בכל אחד מחמשת ימי הפעילות יחולקו, בכפוף לתקנון, 800 מתנות מתוך קטלוג מתנות

אמ
מקודם |
מבצע חנוכה של תנובה (צילום: תנובה)

תנובה יוצאת במבצע גדול, לימי החנוכה, תחת הכותרת: "דמי חנוכה עם תנובה. טעם של בית". מבצע חנוכה של תנובה יתקיים בין התאריכים כ"ה כסלו – א טבת, (לא כולל ימי שישי ושבת). בכל אחד מחמשת ימי הפעילות יחולקו, בכפוף לתקנון, 800 מתנות מתוך קטלוג מתנות.

בימי המבצע תופעל חנות ניידת אליה יגיעו המשתתפים ויציגו את האריזות ו/או המכסים ויוכלו לבחור מתנה מקטלוג המתנות בהתאם למספר האריזות, החל מ-5 אריזות ועד ל-50 . מגוון המתנות מתאים לקהל רחב של גילאים: קורקינט 2 גלגלים, משחקי קופסא משפחתיים, קוביות יצירה, סביבונים ועוד מתנות רבות.

ההשתתפות אפשרית לרוכשים ממגוון מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה. שומרים לפחות 5 אריזות או מכסים, מגיעים איתם במהלך ימי החנוכה לחנות הניידת ומקבלים מתנת דמי חנוכה, בהתאם למספר האריזות שהוצגו. הפרסים בכפוף למלאי הקיים בזמן ההגעה לניידת.

החנות הניידת של תנובה תפקוד 5 ישובים ברחבי הארץ. אלעד ביום שני, כ"ה בכסלו בגינה ברחוב יוסף קארו; בני ברק, יום שלישי, כ"ו בכסלו רחוב הרב כהנמן 107 (ליד שפע ברכת השם); ירושלים ביום רביעי כ"ז בכסלו בקניון רמות קומה 2; אשדוד ביום חמישי כ"ח בכסלו ברחוב אליעזר בן הורקנוס 3; בית שמש ביום ראשון, א' טבת, בקניון סאן מול שד' אמוראים 2.

פרטים בטלמסר: 02-3131414

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר