מדריך מישלן הכריז על השקת Michelin Grapes - מערכת דירוג חדשה ליקבים, שתשיק את מהדורת הבכורה שלה בשנת 2026. המיזם יתחיל בצרפת, בלב עולם היין הקלאסי - אזורי בורדו ובורגון - ובהמשך יתרחב למדינות נוספות. בדיוק כפי שכוכבי מישלן הפכו למדד עולמי למצוינות קולינרית, מערכת ה"אשכולות" נועדה להוות אמת מידה אוניברסלית לאיכות יקבים וייננים.

לפי ההודעה הרשמית, הדרוג יכלול ארבע רמות: יקבי "Selected" שייכללו ברשימה הרשמית, ודרגות של אשכול אחד, שניים או שלושה, בהתאם להצטיינות היקב. שלושה אשכולות יוענקו ליקבים "יוצאי דופן, שמציגים אמינות וגדולה בכל בציר"; שניים יוענקו ליקבים "מצטיינים ורב-שנתיים"; ואשכול אחד יינתן ליקבים "בעלי אופי וביצועים מרשימים, במיוחד בבצירים טובים".

הבדיקה תתבסס על חמישה קריטריונים אחידים לכל אזור יין בעולם: איכות האגרונומיה והטיפול בכרם, רמת הביצוע הטכנית בייצור, זהות היקב והקשר למקום, האיזון וההרמוניה בין מרכיבי היין, והעקביות לאורך שנים. צוות המדריך של משילן, הכולל סומליירים, מבקרי יין ואנשי מקצוע מהתעשייה, יקיים הערכות קבוצתיות ודיונים מקצועיים לפני הענקת כל דירוג.

"לאחר שהדרכנו שוחרי טעם אל המסעדות הטובות בעולם ואל המלונות האלגנטיים ביותר, אנו גאים לפתוח שער חדש לעולם היין", אמר גוונדל פולנק, המנהל הבינלאומי של מדריך מישלן. "השאיפה שלנו היא לספק מצפן אמין - הן לחובבי יין סקרנים והן למביני עניין אמיתיים."

המהלך מגיע כחלק ממגמת ההתרחבות של המותג: באפריל 2024 השיקה מישלן גם את מערכת Michelin Keys למלונות, שמדרגת כיום יותר מ־2,400 נכסים ברחבי העולם. כעת, ערב חגיגות 125 שנה למדריך, מישלן שואפת לחבר בין האמנות שבטעימה לבין המצוינות שבכוס, ולהעמיד את היינות תחת אותו סטנדרט יוקרה שבו נמדדות המסעדות המובילות בעולם.

ולנו שומרי הכשרות הנשמרים מיין נסך, נותר רק לקוות כי במדריך היוקרתי ימצאו את מקומם כמה יקבים משובחים בבעלות יהודית ובכשרות מהודרת כדי שניתן יהיה גם להנות מיין בעל 'ענבי מישלן'.