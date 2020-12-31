עכשיו, כשהחורף בעיצומו והקור שורר בחוץ, אין כמו מרק עשיר שיכניס לכם קולינריה משובחת וחמימה הביתה |מנה מושלמת מתחילה עם נתחים משובחים של בוטיק הבשרים מיט צ'ויס | מיט צ'ויס מאפשרים לכל אחד לחוות קולינריה עילית כמו של השפים הגדולים בכשרות מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין
אוראל בראל עם מתכון וידאו שלב אחר שלב להכנת גולאש עסיסי ומתובל היטב עם נתח מספר 4 המצוין של וול דאן. התוצאה: תבשיל בשר, תפוחי אדמה ופלפלים שמתאים בול ליום חורפי, אירוח בשרי וסעודת שבת כמובן (מתכונים לשבת, אוכל)
התבשיל ההונגרי הטעים הזה מצוין לשבתות חורף קרירות וסופר קל להכנה, כי מלבד ערבוב קל בהתחלה, הבישול הממושך עושה את שאר העבודה. מתכון לגולאש בשר וירקות שורש עם יין אדום שמגישים לצד אורז לבן או קוסקוס (מתכונים לשבת, אוכל)