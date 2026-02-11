כיכר השבת
הילדים לא יפסיקו לבקש: כדורי עננים במילוי מוצרלה ב-10 דקות עבודה

יש רגעים שבהם המטבח הופך לממלכה של ריחות משכרים, וזה בדיוק מה שקורה כשמטגנים את כדורי הבצק האלו. לא מדובר בעוד לחם שום רגיל, אלא בביסים קטנים של אושר - מעטפת פריכה וזהובה, פנים רך כמו ענן, ובמרכז "הפתעה" של גבינה שנמתחת עד לאוזן. מגישים את זה חם, טובלים ברוטב עגבניות פיקנטי ומחסלים את הכדורים (אוכל ומתכונים)

דורי זהב במילוי גבינה נמסה וחמאת שום (צילום: טלי בר)
סועדים6
זמן הכנה60 דק'
רמת קושיבינוני
חלבי

מצרכים

    לבצק:

    • ¾ 4 כוסות קמח לבן
    • ¼ 1 כף שמרים יבשים
    • 3 כפות סוכר לבן
    • 1 כפית מלח דק
    • 2 ביצים + 2 חלמונים (הסוד לעושר של הבצק)
    • 125 גרם חמאה מומסת
    • 1 כוס חלב

    למילוי:

    • 250 גרם גבינת מוצרלה קשה, חתוכה לקוביות של כ-1.5 ס"מ

    לאמבטיית חמאת השום:

    • 150 גרם חמאה מומסת
    • חצי כפית מלח
    • חצי כפית אבקת שום
    • חצי כפית אבקת בצל
    • חופן פטרוזיליה קצוצה דק-דק
    • אופציונלי: פרמזן מגוררת לפיזור מעל

    כך תעשו זאת נכון (שלב אחרי שלב):

    יוצרים את הקסם: במיקסר עם וו לישה מערבבים קמח, שמרים, סוכר ומלח. מוסיפים את הביצים, החמאה והנוזלים. לשים במהירות בינונית כ-10 דקות עד שמתקבל בצק גמיש, חלק ומבריק שנפרד בקלות מהדפנות.

    זמן מנוחה: מעבירים את הבצק לקערה משומנת, מכסים במגבת ונותנים לו לתפוח במקום חמים כשעה, עד שהוא מכפיל את נפחו (אל תזרזו אותו, הסבלנות משתלמת).

    ממלאים ומעצבים: מחלקים את הבצק לכדורים בגודל כדור פינג-פונג. פוחסים כל כדור, מחביאים במרכז קוביית מוצרלה וסוגרים היטב לכדור מושלם. מניחים כל כדור על ריבוע קטן של נייר אפייה ונותנים להם "נאפה" (התפחה שנייה) של עוד 30 דקות.

    הטיגון הגורלי: מחממים שמן עמוק לטמפרטורה של 175 מעלות. מחליקים את הכדורים פנימה (אפשר עם הנייר, הוא ייפרד לבד בשמן). מטגנים 3 דקות מכל צד עד שהם מקבלים צבע שחום ומפתה. מוציאים לרשת צינון.

    הפינאלה: בזמן שהכדורים חמים, מערבבים את כל מרכיבי חמאת השום. מברישים כל כדור בנדיבות (אל תתקמצנו!), מפזרים עוד פטרוזיליה ופרמזן, ומגישים מיד.

