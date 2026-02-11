לבצק:

¾ 4 כוסות קמח לבן

¼ 1 כף שמרים יבשים

3 כפות סוכר לבן

1 כפית מלח דק

2 ביצים + 2 חלמונים (הסוד לעושר של הבצק)

125 גרם חמאה מומסת

1 כוס חלב

למילוי:

למה אתם חייבים לאכול תמר כל יום והמתכונים שישנו לכם את המטבח טלי בר | 10.02.26

250 גרם גבינת מוצרלה קשה, חתוכה לקוביות של כ-1.5 ס"מ

לאמבטיית חמאת השום:

150 גרם חמאה מומסת

חצי כפית מלח

חצי כפית אבקת שום

חצי כפית אבקת בצל

חופן פטרוזיליה קצוצה דק-דק

אופציונלי: פרמזן מגוררת לפיזור מעל

כך תעשו זאת נכון (שלב אחרי שלב):

יוצרים את הקסם: במיקסר עם וו לישה מערבבים קמח, שמרים, סוכר ומלח. מוסיפים את הביצים, החמאה והנוזלים. לשים במהירות בינונית כ-10 דקות עד שמתקבל בצק גמיש, חלק ומבריק שנפרד בקלות מהדפנות.

זמן מנוחה: מעבירים את הבצק לקערה משומנת, מכסים במגבת ונותנים לו לתפוח במקום חמים כשעה, עד שהוא מכפיל את נפחו (אל תזרזו אותו, הסבלנות משתלמת).

ממלאים ומעצבים: מחלקים את הבצק לכדורים בגודל כדור פינג-פונג. פוחסים כל כדור, מחביאים במרכז קוביית מוצרלה וסוגרים היטב לכדור מושלם. מניחים כל כדור על ריבוע קטן של נייר אפייה ונותנים להם "נאפה" (התפחה שנייה) של עוד 30 דקות.

הטיגון הגורלי: מחממים שמן עמוק לטמפרטורה של 175 מעלות. מחליקים את הכדורים פנימה (אפשר עם הנייר, הוא ייפרד לבד בשמן). מטגנים 3 דקות מכל צד עד שהם מקבלים צבע שחום ומפתה. מוציאים לרשת צינון.

הפינאלה: בזמן שהכדורים חמים, מערבבים את כל מרכיבי חמאת השום. מברישים כל כדור בנדיבות (אל תתקמצנו!), מפזרים עוד פטרוזיליה ופרמזן, ומגישים מיד.

אהבתם? שתפו בתגובות!