יש רגעים שבהם המטבח הופך לממלכה של ריחות משכרים, וזה בדיוק מה שקורה כשמטגנים את כדורי הבצק האלו. לא מדובר בעוד לחם שום רגיל, אלא בביסים קטנים של אושר - מעטפת פריכה וזהובה, פנים רך כמו ענן, ובמרכז "הפתעה" של גבינה שנמתחת עד לאוזן. מגישים את זה חם, טובלים ברוטב עגבניות פיקנטי ומחסלים את הכדורים
עיגולים קטנים ופריכים של אושר שהאירוח הוא רק תירוץ להכין אותם. מבחינתנו, אין לנו שום התנגדות לנשנש אותם כל היום. מתכון לכדורי מוצרלה בציפוי קריספי שהכי טעים להגיש עם רוטב עגבניות צלויות או לפזר אותם מעל סלט ירקות עשיר