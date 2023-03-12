יש רגעים שבהם המטבח הופך לממלכה של ריחות משכרים, וזה בדיוק מה שקורה כשמטגנים את כדורי הבצק האלו. לא מדובר בעוד לחם שום רגיל, אלא בביסים קטנים של אושר - מעטפת פריכה וזהובה, פנים רך כמו ענן, ובמרכז "הפתעה" של גבינה שנמתחת עד לאוזן. מגישים את זה חם, טובלים ברוטב עגבניות פיקנטי ומחסלים את הכדורים (אוכל ומתכונים)
קל מאוד להכין מוצרלה סטיקס בבית. הם מטוגנים עמוקות עד שמזהיבים ומקבלים פריכות מבחוץ, עם גבינה דביקה המומסת מבפנים. ניתן לאחסן בכלי אטום במקרר, עד חמישה ימים, רק רפדו את המיכל בנייר סופג כדי לספוח את עודפי השמן
פוטין הוא מאכל העשוי מתפוחי אדמה, גבינה ורוטב עשיר, שמוצאו בקוויבק, קנדה. הפוטין הופיע לראשונה בשנות ה-50 בחבלים הכפריים של קוויבק ומקורו אינו חד משמעי. אחת הגרסאות הנפוצות ביותר טוענת שהמנה הזו הומצאה במקרה, בעת שפתיתי גבינה נשפכו מעל צלחת של צ'יפס חם של אחד הסועדים. אבל מה משנה המקור כשהתוצאה כה טעימה?
עיגולים קטנים ופריכים של אושר שהאירוח הוא רק תירוץ להכין אותם. מבחינתנו, אין לנו שום התנגדות לנשנש אותם כל היום. מתכון לכדורי מוצרלה בציפוי קריספי שהכי טעים להגיש עם רוטב עגבניות צלויות או לפזר אותם מעל סלט ירקות עשיר
היום הראשון ללימודים יכול להיות מאתגר במיוחד. דמיינו את החיוך הענק על הפנים שלהם כשתקבלו אותם עם פיצה חמה, טעימה ומנחמת. זמן ההתפחה כאן קצר יחסית - רק חצי שעה, ניתן להכין את הפיצה גם מקמח מלא והיא מפוצצת בעלים ירוקים מזינים
ההמצאה הישראלית שכבשה את העולם היא לא פחות מאשר העיגול הקטן והאדום הזה שנקרא עגבניית שרי. לפי המתכון הבא, היא משתלבת מצוין עם כדורי גבינת מוצרלה • וגם: איך מכינים גרטן תפוחי אדמה, שלב אחר שלב