נתחי הפרמיום של "מיט צ'ויס" במשלוח עד הצימר לכל רחבי הארץ ( צילום: באדיבות המצלם )

הנתחים נבחרים בקפידה על ידי הקצבים ונחתכים במקום לפי דרישה, ובכך מאפשרים גם ללקוחות פרטיים מרחבי הארץ לחוות קולינריה עילית בבית ובטיול משפחתי בכשרות מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א. אפשרות לפלטות בשרים מיוחדות.

"מיט צ'ויס", בוטיק הבשרים השוכן במתחם אגריפס 88 הירושלמי, מציע ללקוחותיו מבחר נתחי בשר טריים ומשובחים שנבחרו בקפידה על ידי הקצבים באיכות בלתי מתפשרת המוכרת היטב לשפים הגדולים שרוכשים בו את חומרי הגלם שלהם. בנוסף, תוכלו למצוא בחנות מוצרי בשר פרמיום המתאימים ל'על האש' מושלם.

לא בכדי בוחרים בה השפים המובילים, התרים אחר איכות בלתי מתפשרת. אותה איכות מוקפדת עם מגוון נתחים נרחב, מגיעה גם במשלוחים ישירות לביתם של לקוחות פרטיים הבוחרים בחוויה מרגשת ומלאת עוצמה בבחירת הבשר שלהם. גם ב'על האש', תוכלו למצוא את הבשר המתאים עבורכם מתוך המגוון הרחב.

בוטיק הבשרים מתמחה בקיצוב לפי דרישת הלקוחות ומספק את חומרי הגלם האיכותיים ביותר ברמת פרמיום.

בתוך המבחר הגדול, תמצאו את כאלה שמתאימים במיוחד ל'על האש' חווייתי כמו נתחי אנטרקוט מיושן, דנוור קאט, טומהוק, צלעות טלה, לונדון ברויל, מיאמי ריבס וכן פלטות מיוחדות של בקר או של עוף.

מקרב מוצרי הבשר תוכלו למצוא קבב הבית, המבורגר, נקניקים שונים, פרגיות איכותיות, כנפיים, כבד עוף, ובעצם – מה לא? והכול באריזה מוקפדת ונקייה, עם דגש על איכות פרמיום ושירות אישי, המאפשרים מקסימום חוויית קנייה ואכילה. ב'בין הזמנים' הזה המנגל שלכם ירגיש אחרת לגמרי עם עולמות הבשר של "מיט צ'ויס".

כל הנתחים ומוצרי הבשר בבוטיק היוקרתי הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א, ובכך מעניקים ללקוחות שילוב מושלם של כשרות מהודרת, איכות בלתי מתפשרת ושירות אישי.

להזמנות בטלפון: 02-6770779

או באתר > https://meatchoice.co.il