הזמינו עכשיו בשר טרי לחגים ב"מיט צ'ויס" וקבלו עד פתח הבית

לא מחכים לרגע האחרון: בעיצומו של חודש אלול בואכה תקופת חגי תשרי, בוטיק הבשרים המפורסם 'מיט צ'ויס' מזמין את קהל לקוחותיו להקדים את הזמנותיהם כדי לקבל את הבשר הטרי לחג עד הבית. בבוטיק הירושלמי ניתן למצוא את מיטב הנתחים המובחרים בקיצוב אישי לפי בחירה, וכן בשרים טריים ואיכותיים המתאימים לסעודות שבת ויו"ט כמו השפים הגדולים. כל הבשרים נארזים בקפידה בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין ויכולים להישלח אליכם עד הבית בכל רחבי הארץ (חדשות האוכל)

"מיט צ'ויס", בוטיק הבשרים השוכן במתחם אגריפס 88 הירושלמי, מציע ללקוחותיו שירות הזמנות מיוחד עד הבית של מבחר נתחי בשר טריים ומשובחים שנבחרו בקפידה על ידי הקצבים באיכות בלתי מתפשרת, המוכרת היטב לשפים הגדולים שרוכשים בו את חומרי הגלם שלהם. המשלוחים מבוצעים לערים בית שמש, בני ברק, אלעד, ביתר, מודיעין עילית וערים נוספות ברחבי הארץ בתנאי קירור תקניים השומרים על הטריות והאיכות של המוצרים.

עכשיו, כאשר חודש אלול כבר בעיצומו ותקופת החגים כבר ממש מעבר לפינה, זה הזמן לבצע את ההזמנות המוקדמות לחג כדי לקבל את הבשר המובחר בזמן עד פתח הבית. החנות מציעה מגוון מוצרי בקר, טלה וכבש, עופות ומוצרי בשר ייעודיים לתבשילי קדירה, תנור ו"על האש". המבחר כולו טרי ועומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של עולם הקולינריה.

לא בכדי בוחרים בה השפים המובילים, התרים אחר איכות בלתי מתפשרת. אותה איכות מוקפדת עם מגוון נתחים נרחב, מגיעה כמובן במשלוחים ישירות לבית לקוחות פרטיים הבוחרים בחוויה מרגשת ומלאת עוצמה בבחירת הבשר שלהם עד הבית.

המשלוחים מגיעים לבתי הלקוחות באריזה מוקפדת ונקייה, עם דגש על איכות פרמיום ושירות אישי, המאפשרים מקסימום חוויית קנייה ואכילה. סעודות השבת והחג שלכם, ירגישו השנה אחרת לגמרי עם עולמות הבשר של "מיט צ'ויס".

חנות הבוטיק היוקרתית הינה בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין, המעניקה ללקוחות שילוב מושלם של כשרות מהודרת, איכות בלתי מתפשרת ושירות אישי.

