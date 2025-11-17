החורף שבפתח מראה את סימניו הראשונים, הלילות הקרירים וההתארגנות עם בגדים חדשים מחממים לחורף ובדיוק את העיתוי הזה בחרו ברשת רמי לוי שיווק השקמה להפתיע עם בשורה יוצאת דופן!

יבוא בלעדי של מעילי מותגי האופנה הבינלאומיים Calvin Klein ו־ Tommy Hilfiger מקוריים, אופנתיים ובמחיר שובר שוק של 289.90 ₪.

“כל יום אני קם בבוקר וחושב איך אפשר לתת לציבור יותר – לא רק במזון, אלא גם באיכות החיים. היום כל אחד יכול ללבוש מותגים – במחיר של רמי לוי.”

מדבריו של רמי לוי רשת הסל הזול ביותר במדינה מרחיבה את מוצריה ומציעה מגוון רחב של מוצרים איכותיים לבית ולאופנה יחד עם מוצרי מזון הכי זולים ואיכותיים. הסקרים שנערכים מידי שנה בישראל מוכיחים כי הקנייה ברמי לוי היא החכמה והמשתלמת ביותר, המשלבת אמינות, איכות, שירות והסל הכי זול במדינה.

עכשיו כשרשת רמי לוי שיווק השקמה מוסיפה למגוון שלה גם מותגי אופנה בינלאומיים היא מוכיחה שוב שברמי לוי לא רק חוסכים - קונים חכם, מתלבשים נכון, מרגישים יוקרה במחיר של הסל הזול ביותר במדינה.

בואו להתחדש כבר עכשיו ברמי לוי עם מותגי חורף בלעדיים במחיר שובר שוק.

החורף הזה מתלבשים חכם, רק ברמי לוי שיווק השקמה.