במשרד החקלאות מעריכים כי מחסור של כ-40 אלף עובדים בענפי החקלאות צפוי להביא לעליית מחירים | רשתות המזון מתמודדות עם המחסור באמצעות יבוא מטורקיה - אך כעת הן נמנעות לעשות זאת מחשש לחרם צרכנים (חדשות, צרכנות)
נכון, בכל מדינות העולם יש לאחרונה התייקרויות, אך לטרפת המחירים בארץ הקודש, מסתבר יש סיבה אחרת, והיא חזירות הגובלת באי-חוקיות של יצרני מזון בינלאומיים שרואים בישראל "תרנגולת המטילה ביצי זהב", כך חשף הפרשן (חדשות)
מסקר שערכה המועצה לצרכנות ופורסם בערוץ 2 עולה כי בניגוד לתפיסה הרווחת בקרב המגזר החרדי, רשת "אושר עד" ממוקמת בין הרשתות החרדיות היקרות ביותר לקראת חג הפסח יחד עם הרשת החרדית הנוספת "יש". וגם: היכן תמצאו מוצרי בשר, עופות, דגים ועוד במחירים הזולים ביותר בשוק? (צרכנות,מיוחד)