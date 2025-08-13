חברת וולמארט בארה"ב השיקה שירות חדש של משלוחי רחפנים | צפו

טכנולוגיית משלוחי הרחפנים, שמסוגלת לשגר גלידה לפני שתספיק להימס, התקדמה לאט בארצות הברית. כעת, שש שנים לאחר שה-FAA אישר משלוחים מסחריים לבתים, מצב זה משתנה.

ה-FAA הציע לאחרונה תקנה חדשה שתקל על חברות להטיס רחפנים מעבר לשדה הראייה של המפעיל, מה שיאפשר להם לכסות מרחקים ארוכים יותר. בעקבות זאת, חברות קמעונאות וחברות רחפנים כבר משגרות משלוחי רחפנים למיליוני משקי בית נוספים בארה"ב.

וולמארט וווינג (מקבוצת אלפבית) מרחיבות משלוחים מ-18 סניפי וולמארט בדאלאס, ומתכננות להגיע ל-100 סניפים בערים מרכזיות בארה"ב עד הקיץ הבא. אמזון, שקיבלה אישור להפעלת רחפנים אוטונומיים, הרחיבה את תוכניתה לפיניקס ומתכננת להגיע גם לדאלאס, סן אנטוניו וקנזס סיטי. גם DoorDash בוחנת משלוחי מזון ברחפנים בארה"ב, תוך התבססות על הצלחה באוסטרליה, שם משלוחי רחפנים כבר הפכו לחלק שגרתי.

למרות שהם עדיין נחשבים לחידוש, הרחפנים נושאים מטענים שגרתיים למדי; הפריטים המובילים במשלוחי וולמארט כוללים גלידה, ביצים וממתקי ריסס. רחפני Wing נושאים עד כ-1.13 ק"ג (2.5 פאונד) למרחק של עד כ-19 ק"מ (12 מייל) הלוך ושוב, כאשר טייס בודד יכול לפקח על עד 32 רחפנים. יתרונותיהם הבולטים כוללים הפחתת פליטות ושיפור הגישה למוצרים עבור תושבים באזורים כפריים.

אולם, ישנם גם מכשולים משמעותיים: העלות הנוכחית של משלוח באמצעות רחפן עומדת על כ-13.50 דולר, בהשוואה לכ-2 דולר למשלוח ברכב. רחפנים מתקשים לפעול בתנאי מזג אוויר מסוימים, וקיימים חששות לפרטיות בשל מצלמות המותקנות עליהם לצורך ניווט. גם הרעש שהם מפיקים מהווה מטרד עבור חלק מהתושבים, אם כי אמזון שחררה דגם שקט יותר. וכפי שרואים בסרטון יש המוטרדים מהרעש ויש הנהנים מהשירות ואף נופפים לרחפן ומודים לו כשהוא מגיע.