האירו הדליקו: בואו להפיץ חום ואווירה בבית

חנוכה הוא הרבה מעבר לנרות דולקים וסופגניות. בשבילי, הוא יריית הפתיחה הרשמית של החורף - העונה שכל כולה בית, חום ומשפחה.
כל השנה אנחנו מתרוצצים בין עבודה, קניות, חוגים ופגישות, ונפגשים באמת רק בערב, לזמן משפחתי מהיר ועצבני: ארוחת ערב, מקלחת, סיפור, ולמיטה. אבל כשהערבים מתארכים והאוויר מתקרר, משהו בקצב העולם נרגע - והבית חוזר להיות המרכז.
פתאום אין לחץ לצאת לגינה, לחפש לאיזו חברה הולכים היום או להספיק עוד סיבוב קניות.כולם חוזרים מהגנים ומבית הספר, ננערים מהמעילים ומתמקמים בסלון - הלב הפועם של הבית.הקטנה מוציאה פאזל, הגדולה אופה מאפינס שוקולד, ואני מכינה קקאו חם בסיר.כבר מראש חודש כסלו אני מדליקה שירי חנוכה של אריאלה סביר, עליהם גדלתי - ואלו הרגעים הכי יפים ומתוקים בעולם. בשבילי, בשביל הילדים, בשביל כולנו כמשפחה. האוויר חם ונעים, לא בגלל המזגן, אלא בזכות האווירה המשפחתית, המלוכדת, זו שאי אפשר לייצר בשום עונה אחרת.
בכל חורף מחדש אני אוהבת להשקיע בלהפוך את הבית למקום שנעים לחזור אליו - מקום שהילדים יזכרו לא רק בתמונות, אלא בריח, בהרגשה, בתחושה של “ככה היה אצלנו בבית בחורפים”.ריח מסוים כשפותחים את הדלת, נרות שנדלקים בסלון עם רדת הערב, פינה שמריחה ונראית כמו חיבוק קטן.
ופה נכנסת סקארה - הרשת האהובה עליי בכל מה שקשור לטיפוח הגוף, הבית וההרגשה. אנחנו רגילות לחשוב עליה כמותג איפור, אבל מזמן היא הפכה להיות הרבה יותר מזה. סקארה היא רשת טיפוח ואיפור ישראלית שמביאה יופי נגיש, עדכני ומדויק. היא משלבת בין מוצרי קוסמטיקה, בישום ואווירה לבית - כדי ליצור תחושת פינוק שלמה בחיים היומיומיים. מותג שמאמין ביופי פשוט, איכותי ולא מתאמץ.
בקולקציית ניחוחות ואווירה של סקארה תמצאו עולם שלם של פריטים קטנים שעושים שינוי גדול:מפיצי ריח בניחוחות עמוקים וחורפיים, נרות זכוכית ואקריל יפיפיים שמוסיפים אור רך לערבים ארוכים,דיפיוזרים ושמנים שמאפשרים לשלוט בעדינות בניחוח של הבית וליצור אווירה מרגיעה,מבשמי בדים ושקיות ריח שמכניסות גם את הארונות לאווירה של חורף מפנק.והכול בסטייל נקי, נעים ומדויק - כזה שמשתלב באופן טבעי בכל פינה בבית.
אז בחנוכה הזה, בין מסיבות גן לערבי לביבות משפחתיים, תעצרו לרגע ותשאלו את עצמכם: איזו אווירה אני רוצה ליצור בבית שלי בחורף הזה?
אני מזמינה אתכם להיכנס לקולקציית ניחוחות ואווירה של סקארה באתר, או לקפוץ לסניף ולבחור את הדברים הקטנים שיהפכו את העונה הזו לעוד יותר חמימה, משפחתית ובלתי־נשכחת.
וטיפ קטן ממני? נר מעוצב, דיפיוזר או מפיץ ריח - זו המתנה המושלמת לכל מי שתרצו לפנק החורף: הורים, חברים, צוות חינוכי, ובעיקר… את עצמכם :)
