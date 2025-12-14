האירו הדליקו: בואו להפיץ חום ואווירה בבית

חנוכה הוא הרבה מעבר לנרות דולקים וסופגניות. בשבילי, הוא יריית הפתיחה הרשמית של החורף - העונה שכל כולה בית, חום ומשפחה.

כל השנה אנחנו מתרוצצים בין עבודה, קניות, חוגים ופגישות, ונפגשים באמת רק בערב, לזמן משפחתי מהיר ועצבני: ארוחת ערב, מקלחת, סיפור, ולמיטה. אבל כשהערבים מתארכים והאוויר מתקרר, משהו בקצב העולם נרגע - והבית חוזר להיות המרכז.

פתאום אין לחץ לצאת לגינה, לחפש לאיזו חברה הולכים היום או להספיק עוד סיבוב קניות.כולם חוזרים מהגנים ומבית הספר, ננערים מהמעילים ומתמקמים בסלון - הלב הפועם של הבית.הקטנה מוציאה פאזל, הגדולה אופה מאפינס שוקולד, ואני מכינה קקאו חם בסיר.כבר מראש חודש כסלו אני מדליקה שירי חנוכה של אריאלה סביר, עליהם גדלתי - ואלו הרגעים הכי יפים ומתוקים בעולם. בשבילי, בשביל הילדים, בשביל כולנו כמשפחה. האוויר חם ונעים, לא בגלל המזגן, אלא בזכות האווירה המשפחתית, המלוכדת, זו שאי אפשר לייצר בשום עונה אחרת.

בכל חורף מחדש אני אוהבת להשקיע בלהפוך את הבית למקום שנעים לחזור אליו - מקום שהילדים יזכרו לא רק בתמונות, אלא בריח, בהרגשה, בתחושה של “ככה היה אצלנו בבית בחורפים”.ריח מסוים כשפותחים את הדלת, נרות שנדלקים בסלון עם רדת הערב, פינה שמריחה ונראית כמו חיבוק קטן.

ופה נכנסת סקארה - הרשת האהובה עליי בכל מה שקשור לטיפוח הגוף, הבית וההרגשה. אנחנו רגילות לחשוב עליה כמותג איפור, אבל מזמן היא הפכה להיות הרבה יותר מזה. סקארה היא רשת טיפוח ואיפור ישראלית שמביאה יופי נגיש, עדכני ומדויק. היא משלבת בין מוצרי קוסמטיקה, בישום ואווירה לבית - כדי ליצור תחושת פינוק שלמה בחיים היומיומיים. מותג שמאמין ביופי פשוט, איכותי ולא מתאמץ.