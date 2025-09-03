ההצעה שמקודמת: קנס כספי של עשרות אלפי שקלים לחוסמי הכבישים

ירתיע את המפגינים הקוראים לסיום המלחמה ואת מפגיני הפלג הירושלמי? יושב ראש הקואליציה אופיר כ"ץ מקדם הצעת חוק שתטיל קנסות ענק, בגובה של עשרות אלפי שקלים, על מי שיחסום כביש.

לפי הצעת החוק, שנחשפה היום (רביעי) ב-Ynet, מי שיחסום כביש עירוני או בין עירוני, וכן כביש המוביל לבית חולים או לכל שירות חירום אחר, ישלם קנס של 14 אלף שקלים.

הקנס לפי הצעת החוק יוכפל אם יניח המפגין חפצים לחסימת הכביש או יבעיר מדורה. במקרה כזה הקנס יעמוד על 29,200 שקלים. בנוסף: על כל עבירה חוזרת יתווסף קנס נוסף בגובה של 22 אלף שקלים.

מטרת החוק היא למנוע חסימות כבישים בניגוד לחוק - תופעה שלאחרונה הפכה לנפוצה. הקנס לא יחול במקרים של הפגנות באישור, כמו הפגנות של משפחות שכולות או משפחות חטופים שלרוב נעשות באישור.

כ"ץ הסביר, לפי הדיווח, כי לא יתכן "שקומץ אנרכיסטים ישביתו מדינה שלמה מתי שמתחשק להם. הם פוגעים בשגרת החיים בישראל, גורמים לפקקי ענק, מעכבים אנשים להגיע לבית חולים, למקומות העבודה ולביתם. מטרתם היחידה היא ליצור כאוס במדינה והגיע הזמן לשים לזה סוף".

בדבריו גם תקף כ"ץ את היועצת המשפטית לממשלה: "ההחלטה של גלי בהרב-מיארה לנרמל את שיבוש חייהם של מיליוני אזרחי ישראל מתוקף תפקידה כיו"ר האופוזיציה, לא תעבור בשתיקה. יידע כל אנרכיסט שמעכשיו הוא ישלם הרבה מכיסו על כל חסימה".