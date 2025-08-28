כיכר השבת
רמי הויברגר, עוזי חיטמן ובחורי ישיבה: התיעוד שיותיר אתכם פעורי פה • מעייריב 

הדרמה בברסלב: כך התקבלה ההחלטה הדרמטית שלב אחרי שלב - סיקור נרחב | מניעות בדרך לאומן - גם בלי בעיית הגיוס | הגר"י זילברשטיין מבהיר: הפסיקה של ר' חצקל לא רלוונטית לימנו | זהירות: עלייה של 500% בגובה הקנסות - כבר בשבוע הבא | מה הסיכוי? כשעולם התרבות החילוני נושם קצת יידישקייט (מעייריב)

טלטלה ב

זר לא יבין זאת, אבל החלטה שמגיעה מצמרת ההנהגה הרוחנית של ברסלב, שכתרתה היא ויתור על נסיעה לאומן לראש השנה, משמעותה חרב בבשר החי עבור צעירי החסידות. אולם, זהו אחד מהמחירים הכואבים שמשלמים בני המגזר החרדי בשל עיקשותנו על עקרונותנו. כל הפרטים על הכינוס הדרמטי והסוער - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מניעות, דרכים רבות

אם לא די בביטול נסיעתם של חסידי ברסלב בגילאי גיוס, בחסידות חוששים מאוד בשל אי קידום העברת המילונים למולדובה - תקציב שאושר ואמור לאפשר את נחיתת הנוסעים במולדובה. המשמעות אם לא יעבור התקציב - הכפלה ואף שילוש של זמן הנסיעה באוטובסים מהגבולות השונים לאומן.

לא לימינו

חבר מועצת גדולי התורה, הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שהמם את המגזר החרדי לפני מספר שבועות עם הציטוט אותו שמע באזניו מגדול המשגיחים מרן רבי יחזקאל לווינשטיין זצוק"ל אודות ירידה מהארץ גם במחיר חילול שבת, כדי להינצל מגיוס לצה"ל בכפייה, מבהיר את דבריו וחוזר בו ממשמעות הדברים כפי שפורשנה בתקשורת החרדית - כולל כאן ב...

זהירות, קנס של 500 ש"ח!

החל משבוע הבא, יום שני הראשון בספטמבר למניינם, גובה הקנס שייקבע בחוק עבור אדם שירכב על אופניים חשמליים או גלגינוע חשמלי - קורקינט בלע"ז ללא לוחית רישוי, יתפח במאות אחוזים ויעמוד על 500 ש"ח. ברלב"ד מפרסמים את הנתונים הכואבים והמדממים מהריכוזים ה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

רגעים של אמונה נקייה

התיעוד הזה, שמופיע בכתבת הווידאו שלפניכם - ריגש אותנו במיוחד, ונתן לנו תזכורת, שגם חילוני למהדרין - נשמתו היהודית לא נחה לרגע, והיא פועמת עד הנשימה האחרונה. יהיו הדברים לעילוי נשמתו של , שלא זכה לחיים יהודיים על פי ההלכה, אבל זכה לרגעי אמונה טהורים ימים לפני שנפטר.

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר