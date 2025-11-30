כיכר השבת
רשימת דרישות ארוכה

אופוזיציה בקואליציה: כך הגיב הח"כ מהליכוד שחרט על דגלו את גיוס החרדים 

חבר הכנסת דן אילוז ידוע בעמדתו הנחרצת בעד גיוס לומדי התורה, פעמים אף נגד עמדת מפלגתו והעומד בראשה | גם הפעם לא פספס חבר הכנסת את ההזדמנות כדי להביע את התנגדותו לחוק שפרסם בשבוע שעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט | אלו הסיבות להתנגדותו של אילוז לחוק המוצע - וזה מה שהוא מציע (פוליטי) 

5תגובות
ח"כ דן אילוז (צילום: נועם מושקוביץ | דוברות הכנסת)

דן אילוז, חבר הכנסת שנכנס למשכן לפני כשנתיים ברשימת הליכוד, הודיע היום (ראשון) על התנגדותו לחוק הגיוס שפרסם עמיתו, יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט.

אילוז ידוע כתומך נלהב בגיוסם של בני הישיבות, ופעם אחר פעם הביע את התנגדותו להצעות שונות שהועלו במשבר הגיוס מאז נפסל חוק טל.

כעת, לאחר שפורסם בשבוע שעבר החוק החדש עליו עמל יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, הודיע אילוז כי הוא מתנגד לחוק במתכונתו הנוכחית, הודעה המסכנת את הרוב הנדרש לאישור החוק.

לדברי אילוז, למרות הכוונה להביא חקיקה היסטורית, הטיוטה הקיימת אינה מביאה לשינוי ממשי ואף עלולה לפגוע בהתקדמות שנרשמה בשנים האחרונות.

הוא מותח ביקורת על כך שהסנקציות בשנה הראשונה הן "חסרות שיניים" ואינן משפיעות על מרבית המלש"בים החרדים - שינוי ראשון מתוך עשרת הסעיפים שהוא מציג. אילוז קורא לשמר את הסנקציות האפקטיביות שהונהגו בשנתיים האחרונות, שלטענתו כבר הוכיחו את עצמן.

במכתבו, הוא מונה שורה של 10 תיקונים משמעותיים שהוא דורש:

1. סנקציות בשנה הראשונה חלשות - דרישה להשאיר את הסנקציות האפקטיביות שפועלות כבר היום.

2. ביטול סנקציות בגיל 26 - אילוז מבקש להשאיר את הסנקציות ללא הגבלת גיל.

3. הגדרת "מיהו חרדי" רחבה מדי - בקשה לתקן כדי למנוע ניפוח מלאכותי של המכסות.

4. החוק מתמקד רק בחרדים - דרישה להחיל סנקציות גם על מגזרים אחרים שאינם מתגייסים.

5. סנקציות אפקטיביות נעלמו מהטיוטה - בקשה להחזיר סנקציות כמו הנחות בארנונה.

6. גיל הפטור גבוה מדי - אילוז דורש להוריד את גיל הפטור ל-23.

7. פיקוח אזרחי על הצבא - התנגדות למינוי רב אזרחי לוועדת הפיקוח; דרישה לרב צבאי בלבד.

8. אין יעד לוחמים - בקשה לקבוע מכסה מינימלית של לוחמים ותומכי לחימה.

9. יעדי הגיוס מנופחים בפועל - לטענתו, אחרי קיזוזים שונים מדובר רק בכמה מאות חיילים בשנה.

10. התעלמות מישיבות ההסדר החרדיות - דרישה לכלול אותן בחוק כנתיב גיוס מוכר.

כזכור, ביום חמישי האחרון הגיש ביסמוט את טיוטת החוק שמטרתה "להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות". לפי ההצעה, איסור יציאה מהארץ ושלילת רישיון נהיגה יחולו על מי שלא מתגייס, עד גיל 23 בלבד, ו שישרתו בשירות לאומי ייחשבו כחלק ממכסות הגיוס. כמו כן יבוטל היעד לתפקידים לוחמים שהופיע בנוסח הקודם.

בסיום מכתבו מדגיש ח"כ אילוז כי עשרת השינויים שהציג הם לדבריו "פשרה קשה", אך חיוניים למניעת נסיגה לאחור. לדבריו, אם לא יבוצעו תיקונים מהותיים - עדיף להשאיר את המצב הקיים, ולכן לא יוכל לתמוך בטיוטה הנוכחית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (23%)

לא (77%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
להפעיל סנקציות על אדם בן 26–30 הוא רעיון לא ריאלי ולא מוסרי בשלב הזה אותו אדם כבר נשוי, עובד, תורם לכלכלה ומשלם מסים. אין שום היגיון לפגוע באזרח בוגר רק כדי לסמן V על יעדי גיוס שהמדינה עצמה לא מאמינה בהם.
רוני
4
מי שקורא לסנקציות "חלשות" פשוט לא מבין שהן לא אמורות להיות כלי ענישה אלא כלי מדיניות גיוס לא מתבצע בכפייה אלא בשילוב ובשיתוף. כוחניות לא תייצר חייל אחד נוסף
כהן
3
ישיבות ההסדר החרדיות עדיין לא מוגדרות בצורה שמאפשרת חקיקה רחבה. הכנסתן ככה "על הדרך" היא לא פתרון זו חפיפה חפוזה שתפגע גם בהן וגם בחוק כולו.
ינון
2
דרישה לתוצאות "מיידיות" אינה רצינית אין רפורמה חברתית בוודאי לא בעומק תרבות החרדית שמייצרת שינוי בתוך שנה–שנתיים מדובר בשינוי דורי. ניסיון לכפות “שינוי מהיר” דווקא יקרוס ויפיל הכל המחנה הלאומי תמיד טען שמבצעים שינוי בעדינות, בהידברות ובמסגרות מוכרות לא בפטיש של שנתיים
שמואל
1
אתה לא מציג “חזון” אלא אולטימטום אין שום חוק במדינה שהצליח “לייצר שינוי היסטורי” בשנה אחת בטח לא בתחום שמפוצל רגשית, ציבורית וערכית מי שמבטיח “שינוי היסטורי מיידי” מוכר אשליות ולא מדיניות
עובדיה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר