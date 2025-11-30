דן אילוז, חבר הכנסת שנכנס למשכן לפני כשנתיים ברשימת הליכוד, הודיע היום (ראשון) על התנגדותו לחוק הגיוס שפרסם עמיתו, יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט.

אילוז ידוע כתומך נלהב בגיוסם של בני הישיבות, ופעם אחר פעם הביע את התנגדותו להצעות שונות שהועלו במשבר הגיוס מאז נפסל חוק טל.

כעת, לאחר שפורסם בשבוע שעבר החוק החדש עליו עמל יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, הודיע אילוז כי הוא מתנגד לחוק במתכונתו הנוכחית, הודעה המסכנת את הרוב הנדרש לאישור החוק.

לדברי אילוז, למרות הכוונה להביא חקיקה היסטורית, הטיוטה הקיימת אינה מביאה לשינוי ממשי ואף עלולה לפגוע בהתקדמות שנרשמה בשנים האחרונות.

הוא מותח ביקורת על כך שהסנקציות בשנה הראשונה הן "חסרות שיניים" ואינן משפיעות על מרבית המלש"בים החרדים - שינוי ראשון מתוך עשרת הסעיפים שהוא מציג. אילוז קורא לשמר את הסנקציות האפקטיביות שהונהגו בשנתיים האחרונות, שלטענתו כבר הוכיחו את עצמן.

במכתבו, הוא מונה שורה של 10 תיקונים משמעותיים שהוא דורש:

1. סנקציות בשנה הראשונה חלשות - דרישה להשאיר את הסנקציות האפקטיביות שפועלות כבר היום.

2. ביטול סנקציות בגיל 26 - אילוז מבקש להשאיר את הסנקציות ללא הגבלת גיל.

3. הגדרת "מיהו חרדי" רחבה מדי - בקשה לתקן כדי למנוע ניפוח מלאכותי של המכסות.

4. החוק מתמקד רק בחרדים - דרישה להחיל סנקציות גם על מגזרים אחרים שאינם מתגייסים.

5. סנקציות אפקטיביות נעלמו מהטיוטה - בקשה להחזיר סנקציות כמו הנחות בארנונה.

6. גיל הפטור גבוה מדי - אילוז דורש להוריד את גיל הפטור ל-23.

7. פיקוח אזרחי על הצבא - התנגדות למינוי רב אזרחי לוועדת הפיקוח; דרישה לרב צבאי בלבד.

8. אין יעד לוחמים - בקשה לקבוע מכסה מינימלית של לוחמים ותומכי לחימה.

9. יעדי הגיוס מנופחים בפועל - לטענתו, אחרי קיזוזים שונים מדובר רק בכמה מאות חיילים בשנה.

10. התעלמות מישיבות ההסדר החרדיות - דרישה לכלול אותן בחוק כנתיב גיוס מוכר.

כזכור, ביום חמישי האחרון הגיש ביסמוט את טיוטת החוק שמטרתה "להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות". לפי ההצעה, איסור יציאה מהארץ ושלילת רישיון נהיגה יחולו על מי שלא מתגייס, עד גיל 23 בלבד, ותלמידי ישיבות שישרתו בשירות לאומי ייחשבו כחלק ממכסות הגיוס. כמו כן יבוטל היעד לתפקידים לוחמים שהופיע בנוסח הקודם.

בסיום מכתבו מדגיש ח"כ אילוז כי עשרת השינויים שהציג הם לדבריו "פשרה קשה", אך חיוניים למניעת נסיגה לאחור. לדבריו, אם לא יבוצעו תיקונים מהותיים - עדיף להשאיר את המצב הקיים, ולכן לא יוכל לתמוך בטיוטה הנוכחית.