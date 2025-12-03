כיכר השבת
סאגת חוק הגיוס

כשמרן הגר"ע יוסף סמך על הכרעתו של מרן הגראי"ל שטיינמן בסוגיית "חוק טל" | ההיסטוריה חוזרת

בימיה הסוערים של 'ועדת טל' ביקש ראש הממשלה דאז אהוד ברק, לשמוע את עמדתו של מנהיגה הרוחני של ש"ס, מרן הגר"ע יוסף, אך אז הבהיר לו הגר"ע כי הוא סומך את ידו על חבר הוועדה הרב מרדכי קרליץ - שהיה כפוף להכרעותיו של מרן הגראי"ל שטיינמן - ומה שהם יכריעו, מקובל עליו, וכך היה כשהוגש החוק (חרדים)

6תגובות
מרנן הגר"ע יוסף והגראי"ל שטיינמן זצ"ל (צילום: פלאש 90, יונתן זינדל - פלאש 90)

סוגיית גיוס החרדים לצה"ל בכלל, וגיוס בני הישיבות בפרט, מעסיקה את הציבוריות הישראלית זה עשרות שנים, כאשר פעם אחר פעם הנושא עולה לדיון, ההבטחות של הפוליטיקאים ניתנות בעוז - עד לפתרון החדש, שיידחה על-ידי בג"ץ, וחוזר חלילה.

בשנת 1999 הקים ראש הממשלה דאז, אהוד ברק, את ועדת טל - ועדה ציבורית בראשות השופט בדימוס צבי טל, שנועדה לעסוק בסוגיה הלוהטת ולהגיע להכרעה בנושא הדיחוי משירות בצה"ל הניתן לבני הישיבות במסגרת הסדר 'תורתו אומנותו'.

חברי הוועדה בעת ההקמה היו יצחק הרצוג, שאז כיהן כמזכיר הממשלה; עו"ד יעקב וינרוט; הרב אשר טננבוים, יו"ר ועד הישיבות; אלוף (מיל') משה נתיב; ניצב (בדימוס) ישראל סדן; הרב מרדכי קרליץ, ראש עיריית בני ברק דאז; חיים ישראלי; עו"ד רחל סטוביצקי; עו"ד יהושע שופמן. מזכיר הוועדה היה עו"ד אייל נון.

ההחלטה על הקמת הוועדה התקבלה לאחר שבג"ץ קבע בעתירות שהוגשו נגד דחיית השירות לבני הישיבות כי אין לשר הביטחון סמכות לקבוע את דחיית השירות ללא שהדבר הוסדר בחקיקה ראשית. הוועדה שהוקמה התבקשה להסדיר את העניין, באמצעות גיבוש מתווה שיאושר בחקיקה.

נקודה מעניינת בסיפור של ועדת טל היא העובדה שמי שהוביל את העיסוק בנושא ואת קבלת ההכרעות היו דווקא אנשי 'דגל התורה', בעוד סמכה את ידה לחלוטין על ההחלטות שתקבל המפלגה הליטאית, ופעלה לפיהן - כפי שנחשוף בהמשך.

מי שהוביל את העמדה שתמכה בהשתתפות החרדית בוועדה היה מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, כשהוא מקבל גיבוי מוחלט של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, כאשר שניהם היו אז מנהיגי ''.

מרן הגראי"ל שטיינמן בניחום אצל מרן הגר"ע יוסף (צילום: יעקב כהן)

יצוין כי במהלך דיוני הוועדה, ביקרו חבריה אצל מרן הגראי"ל שטיינמן ומרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, כדי לשמוע את העמדה החרדית בסוגיה. הגר"ש וואזנר אמר לחברי הוועדה כי הבחורים שלא לומדים "אין תורתם אומנותם, ורק הם אינם פטורים משירות". בהמשך, הם ביקרו גם בישיבת מיר ובישיבת פורת יוסף, ושוחחו עם ראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל.

'כיכר השבת' חושף כעת את שהתרחש מאחורי הקלעים בין המפלגות החרדיות. היה זה כאשר ראש הממשלה דאז אהוד ברק, ביקש לשמוע אצל מנהיג ש"ס מרן זצ"ל, את עמדתו באשר לוועדה ולדיוניה, כמו גם כיצד תנהג ש"ס בהצבעות על החוק, כאשר אז בראשות התנועה עמד אלי ישי.

ל'כיכר השבת' נודע שמרן הגר"ע יוסף הבהיר לאהוד ברק כי הוא סומך את ידו על חבר הוועדה הרב מרדכי קרליץ, שמונה בשליחות מרן הגראי"ל שטיינמן. "מה שקרליץ יגיד, ככה נעשה", התבטא מרן זצ"ל, כשכמובן קרליץ היה כפוף להכרעותיו של מרן הרב שטיינמן.

גורמים שהיו מעורבים באותם ימים בתהליכים שהתרחשו סביב החוק, הסבירו ל'כיכר השבת', כי "מרן הרב עובדיה סירב לדון בכל הסוגיה ולהיכנס לפרטים, הוא סמך לחלוטין על קרליץ והכרעתו של מרן הרב שטיינמן, ומה שהם החליטו - הוא תמך".

לדבריהם, "אותה סיטואציה היתה גם עם מרן הגרי"ש אלישיב, שלמרות שבאו אליו וניסו לדבר על הוועדה ובעיקר נגדה, הוא סירב לשמוע, ושוב ושוב אמר כי יש למרן הרב שטיינמן את הכתפיים הרחבות להכריע בסוגיה, וסמך לחלוטין על הכרעתו בנושא".

ראש הממשלה דאז אהוד ברק, באחת מפגישותיו עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בשנת 1999 (צילום: RONEN KEDEM, לע"מ)

אחד הרבנים שעסק רבות בנושא, מציין בשיחה עם 'כיכר השבת', כי "אנחנו רואים בבירור שההיסטוריה חוזרת ושבש"ס שומרים על המסורת ועל דרך ההנהגה של מרן זצ"ל בסוגיית . תמיד היה ברור שמרן הרב עובדיה זצ"ל, סמך על הכרעת מנהיגיה הרוחניים של 'דגל התורה' בסוגיית גיוס בני הישיבות, הוא הבהיר שוב ושוב שעמדתם והכרעתם מקובלת עליו לחלוטין. אז היה זה מרן הרב שטיינמן שהכריע, ובימינו זה מרנן הגר"ד לנדו, הגרב"ד פוברסקי והגרמ"ה הירש, שהכריעו בעד חוק הגיוס שהובא בימים אלו לדיון בוועדת החוץ והביטחון, ובעקבות כך ראינו תמיכה בחוק גם של מועצת חכמי התורה".

לדבריו, "כל אותם שמצדדים שוב ושוב בהמשך הנהגת ש"ס לפיו דרכו של מרן הרב עובדיה זצ"ל, צריכים לאמץ את הנהגתו האמיתית שבסוגיה הזו הוא קיבל את הכרעתם של מנהיגי 'דגל התורה', כאז כן היום - הגם שהיום אנחנו רואים את נציגי ש"ס, אריאל אטיאס וח"כ ינון אזולאי, מעורים בפרטי החוק, אבל בסופו של יום ההכרעה התקבלה קודם אצל 'דגל התורה', ובעקבות כך בש"ס".

יוזכר כי לאחר פרסום מסקנות ועדת טל, התעוררה מחלוקת גדולה בקרב הציבור הליטאי. מרן הגראי"ל שטיינמן שיגר מכתב תודה לרב מרדכי קרליץ, "על המאמצים הגדולים שעשית למען שכל בחור ישיבה יוכל ללמוד תורה כל זמן שירצה בלי שום הגבלה", ולמכתב צירפו את חתימותיהם גדולי ישראל ובהם הגר"נ קרליץ זצ"ל, הגר"ג אדלשטיין זצ"ל, הגרב"ד פוברסקי, וראשי ישיבות נוספים.

השופט צבי טל מגיש את הדו"ח הסופי של הוועדה לראש הממשלה ושר הביטחון דאז אהוד ברק (צילום: MILNER MOSHE, לע"מ)

לעומת זאת, היו ראשי ישיבות שהתנגדו לשיתוף פעולה עם הוועדה, בהם הגרמ"י לפקוביץ, הגרמ"ש שפירא - שאף פרש ממועצת גדולי התורה, הגר"ש אוירבך ונוספים, כשבמהלך דיוני הוועדה היו ראשי ישיבות וחברי מועצת של 'דגל התורה', שהביעו התנגדות לבצע שינויים בהסדר תורתו אומנותו.

בשנת 2000 הוגש הדו"ח של הוועדה ובשנת 2002 אושר "חוק טל" בכנסת ברוב של 51 חברי כנסת מול 41 מתנגדים וחמישה נמנעים. התומכים בחוק היו חברי הכנסת מהליכוד, חברי הכנסת החרדים וחלק מחברי הכנסת של המפלגות ערביות.

בשנת 2007 הכנסת האריכה את תוקפו של החוק בחמש שנים, ובשנת 2012 בג"ץ קבע כי החוק אינו חוקתי וביטל אותו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
אתם ממש נואשים ומנסים הכול אבל הכווול העיקר לא להגיד "רב שמואל צדק"
אח
למה צודק ??תסביר. זה לא סתם אמירות אלה גדולי ישראל שתמכו..
יהודי
4
בחוק לא היו מכסות ולא סנקציות, אבל הפלג התנגדו. אם רק היינו עומדים ביעדים ובאמת מגייסים את מי שלא לומד, כדברי גדולי ישראל לועדה, בגצ לא היה פוסל את החוק. אבל ריחמנו על כמה שבבניקים וכעת כולם משלמים את המחיר, למעט הפלג שנהנים מהבלאגן ומצטערים שלא התחיל כבר לפני 25 שנים בימי חוק טל
אשרי
3
קשקוש אחד גדול הרב שטיינמן היה אז נגד כל גדולי ישראל ובראשם הרב אלישיב
חזונישניק
2
אני לא מבין מה חלק מהחרדים רוצים , הם חושבים שמה שהיה ימשיך לנצח? שגם אם חצי מהמדינה יהיו חרדים אז יהיה להם פטור?? רק חילונים ישרתו? זה הזוי זה לא יקרה לעולם.. לא יהיה צבא ולא תהיה חברה יהיה מלחמת אחים
לל
1
הרב אלישיב זצל התנגד לחוק טל או לכל דיון בנושא הגיוס יצא חוצץ נגד קרליץ והרב שטיינמן הנושא אל תשכתבו את ההיסטוריה
ערבוביה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר