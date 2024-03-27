בימיה הסוערים של 'ועדת טל' ביקש ראש הממשלה דאז אהוד ברק, לשמוע את עמדתו של מנהיגה הרוחני של ש"ס, מרן הגר"ע יוסף, אך אז הבהיר לו הגר"ע כי הוא סומך את ידו על חבר הוועדה הרב מרדכי קרליץ - שהיה כפוף להכרעותיו של מרן הגראי"ל שטיינמן - ומה שהם יכריעו, מקובל עליו, וכך היה כשהוגש החוק (חרדים)
לצד צלקות המלחמה והקרבות שגבו את חייהם של רבים וטובים, סוגיית הגיוס לצבא חזרה במלוא העוצמה למרכז השיח הציבורי כשהיא פועמת בליבו של הוויכוח הפוליטי • כיצד הכול התחיל, מתי החל בג"ץ להתערב בסוגיה, ואיפה זה עומד כעת? | סקירה מיוחדת (חרדים, מגזין)