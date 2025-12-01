יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח״כ בועז ביסמוט, החל לקדם היום (שני) את חוק הגיוס, הגאון רבי דוד לייבל תוקף את החוק החדש.

הרב לייבל, כזכור היה זה שדחף לפקודות המטכ"ל שיביאו לשמירה על הציביון החרדי בצבא, הגר"ד לייבל במכתב בו הוא מציע כדרכו פתרון למשבר הגיוס הנוכחי.

הגר"ד לייבל כותב: "חוק הגיוס העומד על הפרק מציב יעדי גיוס מספריים אך חסרה בו התייחסות לשאלות היסוד: איך יתבצע הגיוס הזה תוך שמירה על צביונם התורני של הבחורים. באילו מסגרות, תחת איזה פיקוח, ובאילו תנאים יוכלו הבחורים להתגייס ולהישאר חרדים?".

הרב לייבל גם הוסיף וציין במכתבו את המסגרות אותן הקים שהוכיחו את ההצלחה לשמירה על צביונו של הבחור החרדי: "בשנים האחרונות נבנו מספר מסגרות שמאפשרות לבחור חרדי להתגייס ולשמור על צביונו ואורח חייו: 'חשמונאים', יקודקודי, ימעלות צור', ועוד. הוקמו גם ישיבות הסדר חרדיות."

לסיום ציין: "סוגיית הגיוס תבוא לפתרונה השלם רק אם נתבסס על המסגרות הקיימות. ראוי שהחוק יתייחס אליהן וייתן מזור לבעיותיהן. הן בביסוס מעמדן בפקודות מטכ"ל והן בהגדרת פיקוח אזרחי של ועדת רבנים תחת משרד הביטחון. חוק שעוסק במכסות וסנקציות בלבד לא יזכה לאמון רחב, ולא יאפשר להגן על מעמדם של בני הישיבות שתורתם אומנותם."