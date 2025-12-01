כיכר השבת
הגר"ד לייבל תוקף את חוק הגיוס החדש, ולא מהסיבה שחשבתם | פרסום ראשון

הגר"ד לייבל מתנגד לחוק הגיוס המוצע ובמכתב שהוציא ומתפרסם כעת לראשונה ב'כיכר השבת', הוא מסביר: "החוק הנוכחי לא מצליח להגן על לומדי התורה ולא על רוחניות המתגייסים החרדים; בלי פקודות מטכ״ל, לא יעזור כל חוק" (חדשות חרדים)

הרב לייבל במסירת שיעור | ארכיון (צילום: באדיבות המצלם)

יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח״כ בועז ביסמוט, החל לקדם היום (שני) את , הגאון רבי דוד לייבל תוקף את החוק החדש.

הרב לייבל, כזכור היה זה שדחף לפקודות המטכ"ל שיביאו לשמירה על הציביון החרדי בצבא, הגר"ד לייבל במכתב בו הוא מציע כדרכו פתרון למשבר הגיוס הנוכחי.

הגר"ד לייבל כותב: "חוק הגיוס העומד על הפרק מציב יעדי גיוס מספריים אך חסרה בו התייחסות לשאלות היסוד: איך יתבצע הגיוס הזה תוך שמירה על צביונם התורני של הבחורים. באילו מסגרות, תחת איזה פיקוח, ובאילו תנאים יוכלו הבחורים להתגייס ולהישאר חרדים?".

הרב לייבל גם הוסיף וציין במכתבו את המסגרות אותן הקים שהוכיחו את ההצלחה לשמירה על צביונו של הבחור החרדי: "בשנים האחרונות נבנו מספר מסגרות שמאפשרות לבחור חרדי להתגייס ולשמור על צביונו ואורח חייו: 'חשמונאים', יקודקודי, ימעלות צור', ועוד. הוקמו גם ישיבות הסדר חרדיות."

לסיום ציין: "סוגיית הגיוס תבוא לפתרונה השלם רק אם נתבסס על המסגרות הקיימות. ראוי שהחוק יתייחס אליהן וייתן מזור לבעיותיהן. הן בביסוס מעמדן בפקודות מטכ"ל והן בהגדרת פיקוח אזרחי של ועדת רבנים תחת משרד הביטחון. חוק שעוסק במכסות וסנקציות בלבד לא יזכה לאמון רחב, ולא יאפשר להגן על מעמדם של בני הישיבות שתורתם אומנותם."

מכתבו של הגר"ד לייבל

הרב ליבל היקר והנכבד רצונך להועיל חשוב אבל לא גדלתה בישראל אינךמכיר לעומק לעומק מה שגדולי וענקי הרוח שנולדולפני קום המדינה הכופרת מכירים .. אתה יכול לבנות לאוריותיפות אבל זה לא עובד כאן יש צדק ואתה צודק אבל כאןזה לא מדינת צדק זה מדינת גוייום וזה סגנון עבודה אחר ממה שהנך יודע לכן הנח את הכל לזיקני
יהודי

