לאחר ששורה של חברים במפלגה הודיעו על התנגדות לחוק הגיוס שמציע בועז ביסמוט, מפלגת הציונות הדתית מודיעה סופית כי כלל המפלגה מתחייבת להצביע רק בעד חוק גיוס ש"יענה על צרכי צה"ל". הערב תתכנס סיעת הציונות הדתית לדיון דחוף בנושא.

מוקדם יותר דווח, כי בדיון סיעה מיוחד שקיימה המפלגה, אישררו חבריה את עקרון "ההצבעה המאוחדת": לא תינתן תמיכה בשום חוק שיוצג כל עוד אינו מבטיח מענה אמיתי לצרכים המבצעיים של צה"ל ואינו מקל באופן משמעותי על העומס המוטל על הלוחמים, על משרתי המילואים ועל המשפחות הנושאות בנטל.

במפלגה הדגישו כי כעת מתבצעות התייעצויות אינטנסיביות במטרה לגבש הערות ודרישות לשינוי החוק. אלו יועברו במהלך קידום החקיקה. עם זאת, גורמים בסיעה מבהירים כי כל החלטה תתקבל במשותף, וכל צעד ייעשה במסגרת סיעה מאוחדת וללא "קולות בודדים" הפועלים בנפרד.

בכאן חדשות דווח הערב (שני), כי לסמוטריץ' יהיה קשה מאוד לגייס את חברי סיעתו לתמוך בחוק והערב בשעה 20:30, תתכנס המפלגה לדיון דחוף, כדי לקבל הערכה על התיקונים הדחופים הדרושים בחוק על מנת שכן יוכלו לתמוך.

סמוטריץ’ נשמע אומר בדיווח: “הנוסח הנוכחי לא מאפשר תמיכה”, עד כה סמוטריץ' לא התבטא כך, אך סמוטריץ' גם נזף בשר אופיר סופר על ההתנגדות הפומבית שלו לחוק הגיוס.

השר אופיר סופר נשא הצהרה לתקשורת בה אמר: "זהו חוק מביש, נטול אומץ לב – אצביע נגדו גם אם ראש הממשלה יפטר אותי מתפקידי". גם חבר סיעתו, משה סולומון הודיעו שלא יוכל לתמוך בחוק במתכונתו הנוכחית.

במקביל, דפנה ליאל דיווחה כי גורמים בסביבתו של ח"כ אבי מעוז אומרים כי בשונה מהנחת העבודה של הנהלת הקואליציה, המחשיבה את אצבעו כבטוחה בעד חוק הגיוס, תמיכתו בחוק אינה מובנת מאליה ולא מובטחת כלל, ח"כ מעוז יצביע לפי עקרונותיו וכפי שיורו לו רבותיו.

עוד דווח בכאן חדשות מפי בכיר בקואליציה אמר: "רוב הח"כים בליכוד יתיישרו, אבל החוק לא יעבור בהיעדר הסכמות עם סמוטריץ'".

כזכור, בראיון מקיף בשבוע שעבר לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' אמר השר סמוטריץ' כי "רק חוק שמביא לתהליך אמיתי שבו הציבור החרדי משתתף במצווה הגדולה של הגנת ביטחון ישראל ונצח ישראל. זה חייב להיות. המצב לא יכול להישאר כך".