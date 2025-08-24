מותר לנסוע בלי תשלום באוטובוס שאין בו מכשיר 'רב-קו'? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ממונות. התחבורה בכל מדינת ישראל היא שלוחה של משרד התחבורה. לגבינו זה לא חברה פרטית, אנחנו מתעסקים עם משרד התחבורה. החוק קובע שאם מכשיר הרב-קו מקולקל או עלית לאוטובוס פרטי שנתן גיבוי לחברה ולא גבו כסף, אין עליך שום חיוב.

ולכן, משפחה שהגיעה לתחנת אוטובוס, היו מלא אנשים, והחברה הביאה גיבוי אוטובוסים פרטיים, והפקחים לא הספיקו לגבות כספים מכל האוטובוסים והאוטובוסים יצאו לדרך. יכול להיות משפחה עשרה נפשות יוצאת מביתר עילית לצפת, זה סיפור שיכול להגיע אולי לאלף שקל ויותר. לא גבו מכם, הרווחתם.

אני קורא לציבור לחפש את האוטובוסים האלו. איפה שיש בלגן, ואתם אומרים, מלא תנועה, מלא תחבורה, אדרבה, שם תעמדו, החברה לא מפסידה כלום, אל תדאגו. הנהג ולא החברה שלו לא הפסידו כלום. הם מקבלים את הנסיעה, מה שסיכמו, בכל מצב. משרד התחבורה פוטר אותך, אם פוטר אותך, תהנה ממה שנותנים לך. אני קורא לציבור למצוא את ההזדמנויות האלו. תורה חסה על ממונם של ישראל.

