תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי בהפקתו של נריה סעדיה מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית מנכ"ל משרד התחבורה מר משה בן זקן מסביר בריאיון על המלחמה של שרת התחבורה נגד עליית המחירים, על התקלות והתיקונים הנדרשים וגם חושף את מספר הטלפון שלו וקורא לציבור לפנות אליו ישירות בכל מקרה חרום.

בנוסף הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות בראיון על אתגרי התקופה, על ישיבות ההסדר ומעמדם המורכב ביחס לחוק הגיוס וגם על ההחלטה הדרמטית של גדולי ישראל והמשמעות שלה.

עוד בתוכנית כותרות היום עם בקשת נתניהו לחנינה, וכל הסעיפים הרלוונטיים של חוק הגיוס.