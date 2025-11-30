כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית המלאה

ויתור על אלפי בחורים בשביל עולם התורה? | זה המספר של מנכ"ל משרד התחבורה 

מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות בראיון מקיף על החלטה הדרמטית והבעיה של הבחורים בישיבות שלו | משה בן זקן חושף בראיון את מספר הטלפון שלו ומבקש שתתקשרו אליו ישירות | מה לא כתב נתניהו בבקשת החנינה שלו והעוקץ בנתב"ג | דבר ראשון עם המגיש מאמריקה (אולפן כיכר) 

תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי בהפקתו של נריה סעדיה מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית מנכ"ל משרד התחבורה מר משה בן זקן מסביר בריאיון על המלחמה של שרת התחבורה נגד עליית המחירים, על התקלות והתיקונים הנדרשים וגם חושף את מספר הטלפון שלו וקורא לציבור לפנות אליו ישירות בכל מקרה חרום.

בנוסף הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות בראיון על אתגרי התקופה, על ישיבות ההסדר ומעמדם המורכב ביחס ל וגם על ההחלטה הדרמטית של גדולי ישראל והמשמעות שלה.

עוד בתוכנית כותרות היום עם בקשת לחנינה, וכל הסעיפים הרלוונטיים של חוק הגיוס.

