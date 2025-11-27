מנכ"ל ענקית הלואו-קוסט ההונגרית וויז אייר, יוז'ף ואראדי, נועד הבוקר (חמישי) עם שרת התחבורה מירי רגב ואמר כי התוכנית של החברה ההונגרית היא להקים בסיס (האב) בנתב"ג כבר בחודש אפריל הקרוב. על פי ההערכות, המהלך יגדיל את כמות הנוסעים משלושה מיליון נוסעים בשנה לשבעה מיליון בישראל.

הביקור מתקיים לאחר חודשים של דיונים בין החברה למשרד התחבורה ולרת״א, שהובילו להחלטה עקרונית לקידום הקמת הבסיס, אך ללא הסכם סופי. וראדי צפוי לפרסם הצהרה רשמית מאוחר יותר היום.

ואראדי, אמר בתחילת הפגישה עם נציגי משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית, כי "בשלוש השנים הקרובות, וויז תשקיע מיליארד דולר בשוק הישראלי ותציב בישראל 10 מטוסים חדשים ומתקדמים. בנוסף, על 20 המסלולים הקיימים אנחנו מתכננים להוסיף עוד 50 מסלולים. כמו כן, בשלוש השנים הקרובות נוסיף 4,000 מקומות עבודה בישראל – כ-500 עובדים יקלטו ישירות בוויז, והיתר יהיו גידול בעבודות ישירות ועקיפות".

כאמור, הפגישה הבוקר התקיימה במסגרת המגעים שמתנהלים בשנה וחצי האחרונות בין חברת הלואו-קוסט ההונגרית, השנייה בגודלה באירופה, לבין בכירי משרד התחבורה – ובהמשך לביקור בחודש שעבר של מנכ"ל המשרד משה בן זקן ומנהל רשות שדות התעופה שרון קדמי בבירה ההונגרית.

במקביל לביקור, גורמים בענף התעופה הישראלי ובכירים בהסתדרות ביקרו את המהלך בחריפות. עו"ד אייל ידין, יו"ר איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים בהסתדרות, פנה לשרת התחבורה הבוקר וקרא לעצור את קידום ההסכם עד לקיום הידברות עם נציגי העובדים.

מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ' אמר בעקבות הדברים: "אנחנו מתנגדים לבסיס של וויז, לא מתוך התנגדות לתחרות, היא כבר מהווה תחרות והתחרות קיימת. וויז רוצה לעבור לבסיס ישראלי מכמה סיבות, ביניהם הסלוטים בשדה התעופה ואלו תנאים שיש לחברות ישראליות. אנחנו רק מבקשים דבר אחד – שהתנאים שנותנים לוויז ינתנו גם לחברות הישראליות, כי אם לא - אז החברות הישראליות יתחילו להיעלם".

שרת התחבורה רגב אמרה בהצהרה לתקשורת כי הצעד נעשה במסגרת המאבק להורדת יוקר המחייה. "הדרך להורדת מחירים היא דרך של תחרות ויצירתיות", אמרה רגב. "כך עשתה ישראל ברפורמת 'שמיים פתוחים', מהלך שהוכיח את עצמו כמוצלח ושמר על חוסנן של החברות הישראליות, הביא להורדת המחירים והוסיף יעדים לקהל הישראלי".

רגב התייחסה לחשש בקרב חברות התעופה הישראליות ואמרה: "אני מכבדת ומעריכה מאוד את החברות הישראליות שפועלות ופעלו בעת משבר ונותנות מענה לאזרחי מדינת ישראל ולאינטרסים הביטחוניים שלנו. זה לא סוד שחברות התעופה הישראליות הפקיעו מחירים ברגעים הקשים של החברה הישראלית וזו מציאות שאי אפשר לקבל אותה".

רגב הוסיפה ואמרה: "אני בקשר רציף עם חברות התעופה הישראליות, אני מודעת לדאגה של ועדי העובדים. ישבנו למספר פגישות עם ההסתדרות, עם ועדי העובדים, עם מנכ"לי החברות, והבטחתי שאנו נפעל מצד אחד להגברת התחרות, ומצד שני נעשה את הכול על מנת לשמור על החברות הישראליות ועל העובדים".

שרת התחבורה אמרה כי "סוכם שהצוותים המקצועיים ימשיכו לגשר על הפערים בתחום הרגולציה ולקראת סוף ינואר נערוך פגישה נוספת לסיכום הדברים, מתוך כוונה שוויז יפעלו בהקדם בישראל. אני רוצה להודות למנכל וויז וצוותו על האמון בשוק הישראלי. זה לא ברור מאליו בתקופה הזאת".