עם סיום המלחמה, עוד ועוד חברות תעופה זרות חוזרות לנתב"ג - והישראלים כבר מצפים לבשורות של ירידות מחירים גם מכיוון טיסות הלואו-קוסט. כאשר על הפרק נמצא מזה זמן רב הבשורה של ענקית הלואו-קוסט ההונגרית Wizz Air על הקמת בסיס בישראל.

על פי הדיווח היום (ראשון) בN12, המגעים עם חברת וויז ההונגרית נמצאים בהתקדמות ממשית לקראת פתיחת הבסיס שלה בישראל. על פי הדיווח, בכירי משרד התחבורה, כולל מנכ"ל המשרד ואנשי מקצוע נוספים ימריאו עוד הערב להונגריה כדי לקדם את הפרטים לפתוח את הבסיס הראשון של ענקית הלואו-קוסט בארץ.

הקמת בסיס פעילות קבוע בנתב"ג, עשויה לשנות את כללי המשחק:

הגברת התחרות והוזלת המחירים: כפי שמוכיחה רפורמת "שמיים פתוחים", התחרות המוגברת שינתה את השוק הישראלי והפכה את הטיסה לחו"ל לנגישה הרבה יותר. במקרה של ערבות לכך שוויז אייר תמשיך להפעיל טיסות מ/אל ישראל גם בעתות מלחמה, נוכל להימנע ממצב שבו החברות הישראליות הופכות למעין מונופול וגובות מחירים מופקעים בעקבות המחסור בהיצע. בסיס של וויז אייר עשוי לבלום התייקרות שכזו ולהחזיר את האיזון לצרכן.

הוזלת עלות התפעול - ובהתאם חיסכון לנוסעים: הקמת בסיס תפעולי בנתב"ג תאפשר לוויז אייר להחנות מטוסים בישראל ולהמריא כבר עם פתיחת השדה בבוקר. כיום טיסות לואו קוסט רבות שממריאות מישראל נוחתות באירופה בשעות הערב, מה שמחייב לשלם על לילה נוסף לצוות מבלי לנצל את היום. כך גם בטיסות החזור רבות מהן ממריאות מאירופה בבוקר - מה שמבזבז לילה נוסף במלון רק עבור הטיסה. אם וויז תוכל להחנות את מטוסיה בנתב"ג למשך הלילה, כשהשדה סגור, היא תוכל להציע טיסות שיוצאות בבוקר מתל אביב ושבות בלילה - חיסכון של זמן וכסף לנוסע הישראלי.

טיסות למזרח במחירי רצפה: בנוסף, ישראל עשויה להפוך לשער נוח למזרח של טיסות לואו קוסט. וויזאייר מחזיקה במטוסי A321XLR, ובהזמנות נוספות של הדגם, בעל טווח טיסה של עד כ-8,700 ק"מ. טווח כזה יכול לאפשר, על הנייר, לטוס ישירות מישראל לתאילנד, להונג קונג, לסין, להודו, לסינגפור, לסרי לנקה ועוד - במחירי לואו קוסט. בסיס מקומי בנתב"ג עשוי לפתוח בפני הצרכן הישראלי אופקים חדשים לגמרי שלא היו זמינים עד היום במחירים נגישים.

הקו לאילת: בנוסף, אחד מהסעיפים הנבחנים במסגרת ההסכם עם וויז אייר הוא הפעלת קו נתב"ג-אילת. המשמעות עבור תושבי העיר הדרומית היא קריטית: חיבור תעופתי סדיר למרכז הארץ, שיתרום הן לחיזוק תיירות הפנים עם הקלה בגישה לאילת והן בהוזלת עלויות נסיעה עבור תושבי העיר. אם וויז תיכנס לפעילות בקו זה, הציבור ירוויח שירות סדיר במחיר תחרותי, ואילת עשויה ליהנות מתנופה תיירותית מחודשת.