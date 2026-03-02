לאור מצב החירום ובהתאם להנחיות פיקוד העורף וגורמי הביטחון, התחבורה הציבורית ממשיכה לפעול במתכונת חירום ובהתאם להנחיות הביטחוניות.

היקף הפעילות בקווי האוטובוסים עומדים על כ-45% מהפעילות הסדירה, בהתאם להערכת המצב ולהנחיות פיקוד העורף.

רכבת ישראל פועלת ממוקדים מרוכזים המותאמים למצב החירום. בהתאם להנחיות גורמי הביטחון, הרכבות הקלות בירושלים ובגוש דן והרכבלית בחיפה אינן פועלות עד להודעה חדשה. בנוסף, מרכזי השירות "על הקו" סגורים ברחבי הארץ.

מחר (שלישי) חג פורים וכן למרת בשושן פורים, תפעל התחבורה הציבורית בכל הארץ במתכונת חירום של 45% לאור מצב החירום ובהתאם להנחיות פיקוד העורף. לא יופעלו תגבורים בקווים ולא יופעלו קווים ייעודיים לימים אלה. הקווים הפעילים יופעלו במסלולים הרגילים ולא במסלולים מיוחדים לפורים.

משרד התחבורה קורא לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהימנע מנסיעות שאינן הכרחיות.

משרד התחבורה ממליץ לציבור להתעדכן לפני היציאה לדרך. המידע המעודכן ביותר על פעילות הקווים והנסיעות זמין באפליקציות התחבורה הציבורית ובאתרי המידע, וכן במוקדי השירות של מפעילי התחבורה הציבורית.