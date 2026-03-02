שרת התחבורה: נערכים לפתיחת השמיים - החל מיום ראשון הקרוב

שרת התחבורה מירי רגב אמרה היום (שני) כי בניגוד לדיווחים המרחב האווירי של ישראל לא ייפתח הערב. "המרחב האווירי של מדינת ישראל עדיין סגור. בשלב זה אנחנו בקשר עם מדינות שכנות ואלפי ישראלים חזרו ארצה בעזרת המעברים היבשתיים".
"הנחיתי את מנהל רשות התעופה האזרחית להיפגש עם חברות התעופה על מנת שיהיו ערוכות לפתיחת השמיים באופן מדורג החל מהשבוע הבא - בהתאם להתפתחויות הביטחוניות", אמרה.
על פי ההערכות כ-150,000 ישראלים תקועים בחו"ל. לפי נתוני רשות האוכלוסין, כ-6,000 ישראלים הצליחו לחזור לארץ מאז מתחילת מבצע "שאגת הארי": קרוב ל-5,000 במעברים הבישתיים, כ-1,300 במעברים האוויריים ועוד 54 במעברים הימיים. לעומת זאת, כ-3,700 יצאו מהארץ מתחילת המלחמה, מרביתם במעברים היבשתיים.
במקביל, משרד התחבורה עדכן כי התחבורה הציבורית תמשיך לפעול במתכונת חירום: היקף הפעילות בקווי האוטובוסים עומד על כ-45%, וכך יימשך גם בפורים. לא יופעלו קווים ייעודיים בימי החג.
עוד נמסר כי הרכבות הקלות בירושלים ובגוש דן, וגם הרכבלית בחיפה, לא יפעלו עד להודעה חדשה. רכבת ישראל פועלת גם היא במתכונת חירום.
