שרת התחבורה: נערכים לפתיחת השמיים - החל מיום ראשון הקרוב

המראה בנתב"ג | ארכיון ( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

שרת התחבורה מירי רגב אמרה היום (שני) כי בניגוד לדיווחים המרחב האווירי של ישראל לא ייפתח הערב. "המרחב האווירי של מדינת ישראל עדיין סגור. בשלב זה אנחנו בקשר עם מדינות שכנות ואלפי ישראלים חזרו ארצה בעזרת המעברים היבשתיים".