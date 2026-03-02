כיכר השבת
למעלה מ-50 טיסות ליום

בצל המלחמה: ענקית התעופה האירופית נרתמת לטובת אזרחי ישראל

חברת התעופה האירופית וויז אייר תשתלב במבצע להשבת אזרחי ישראל, ותפעיל למעלה מ-50 טיסות יומיות מרחבי אירופה | במקביל, אל על התחייבה להשיב את כלל לקוחותיה לישראל ללא תוספת תשלום, מלמעלה מ-20 יעדים ברחבי העולם (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

שרת התחבורה מירי רגב סיכמה עם מנכ"ל Wizz Air כי חברת התעופה האירופית תשתלב במבצע להשבת אזרחי ישראל. Wizz Air תתגבר את לוח הטיסות לשארם א-שייח ותפעיל למעלה מ-50 טיסות יומיות מרחבי אירופה, החל מיום שישי הקרוב.

במקביל, חברת אל על הודיעה הערב (שני) כי בשלב זה לא תפעיל טיסות לטאבה, בשל אי קבלת אישור מגופי הביטחון בישראל.

בהודעת החברה נמסר כי ללא אישור ביטחוני לא תתבצע כל טיסה. עוד הודגש כי קיימת אזהרת מסע חמורה למצרים וכי חל איסור על חברות ישראליות להפעיל טיסות למדינה.

באל על ציינו כי החברה פועלת אך ורק בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ומעמידה את בטיחות נוסעיה מעל לכל שיקול אחר.

בנוסף, עם פתיחתו המחודשת של נמל התעופה בן גוריון, התחייבה החברה להשיב את כלל לקוחותיה לישראל ללא תוספת תשלום, מלמעלה מ-20 יעדים ברחבי העולם.

