מימושי שיא במבצע חנוכה של תנובה

הצלחה ומימוש גבוה למבצע חנוכה של תנובה: "דמי חנוכה עם תנובה טעם של בית", בחמשת ימי המבצע הגיעו אלפים ל"חנות הניידת" שפקדה 5 ישובים בעלי אוכלוסייה חרדית ברחבי הארץ כשבידם לפחות 5 אריזות או/ו מכסים ממגוון מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה. העומדים בתנאי ההשתתפות יכלו לבחור ולקבל על אתר מגוון מתנות מתוך קטלוג המתנות, שהתאים לקהל רחב של גילאים.

בימי המבצע הופעלה "חנות ניידת" אליה הגיעו המשתתפים והציגו את האריזות ו/או המכסים ובחרו מתנה מקטלוג המתנות בהתאם למספר האריזות, החל מ-5 אריזות ועד ל-50. מגוון המתנות התאים לקהל רחב של גילאים. המתנה המבוקשת ביותר – קורקינט 2 גלגלים...

לא מעטים מן המשתתפים נהגו ברוח ימי החנוכה והקפידו לנהוג כמהדרין מן המהדרין. אף שלפי תנאי ההשתתפות היו צריכים להציג החל מ-5 ועד 50 מכסים או/ו אריזות של מוצרי תנובה, יש אשר הביאו עמם לא פחות מ-100 אריזות ומכסים, ובמקרים מסוימים אף יותר מכך.

בתנובה הביעו שביעות רצון רבה מההשתתפות הערה המעידה שוב ושוב על היות מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה מובילים ואהובים בקרב צרכני המהדרין.