על רקע יוקר המחייה המאמיר ועליית מחירי המזון בישראל, בנק מרכנתיל משיק השבוע כרטיס מועדון חדש שנועד להקל ישירות על ההוצאה הכבדה ביותר של משק הבית הישראלי: הקניות בסופר. הבנק השיק את Mercantile First, כרטיס אשראי המעניק הנחה של 10% ברשתות מזון מובילות בפריסה ארצית.

השימוש בכרטיס החדש צפוי לחסוך ללקוחות עד 1,500 ש"ח בשנה בהוצאות המזון. הכרטיס מיועד לשמש ככרטיס העיקרי בארנק ("Top of Wallet") ולהעניק ללקוחות הבנק הטבות המזוהות בדרך כלל רק עם מועדוני צרכנות גדולים.

ורד אביטן, סמנכ"לית ומנהלת החטיבה הקמעונאית: "אחד היתרונות החזקים של בנק מרכנתיל הוא היכולת להקשיב ללקוחותיו ובעיקר להבין אותם. כרטיס אשראי מרכנתיל First עונה בדיוק על הצרכים הבסיסיים של הלקוחות שלנו, תורם משמעותית להתמודדות עם יוקר המחיה ומאפשר ללקוחותינו ליהנות מהנחות שמותאמות להם אישית, ללא צורך להשתייך למועדון לקוחות".

המהלך, כולל שיתוף פעולה עם מגוון רחב של רשתות המותאמות לכלל פלחי האוכלוסייה של הבנק. בין הרשתות המשתתפות ניתן למצוא את ענקיות המזון קארפור וויקטורי, לצד רשתות בולטות נוספות כמו בר כל, נתיב החסד ורשתות נוספות.

כדי ליהנות מההנחה, פיתח הבנק יחד עם חברת דולצ'ה ויטה מנגנון של טעינת "תו דיגיטלי". לאחר הזמנת הכרטיס, הלקוחות טוענים כסף לתו ייעודי באמצעות אפשרויות מקוונות. על טעינת ה-500 ש"ח הראשונים בכל חודש, מקבלים 10% הנחה (משלמים בפועל 450 ש"ח ומקבלים שווי של 500 ש"ח לקניה). ועל טעינת 1,500 ש"ח נוספים מקבלים 5% הנחה. סך הכל ניתן לטעון עד 2,000 ש"ח בחודש קלנדרי. התשלום בקופה מתבצע באמצעות הצגת מספר כרטיס אשראי דיגיטלי, תוקף ו - CVV המתקבלים לאחר הטעינה.

בנוסף להנחות ברשתות המזון שהכרטיס מקנה, הבנק מיטיב עם לקוחותיו במתן הטבה משמעותית בעלויות החזקת הכרטיס: מחזיקי Mercantile First יהנו מהחזר חודשי מלא מדמי הכרטיס החל ממועד ההצטרפות ועד לחודש מרץ 2027.