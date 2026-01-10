אבל כבד ירד עם צאת השבת על קהל עדת ירושלים ועל עיר הקודש, עם הישמע הבשורה הקשה על פטירתו בשבת קודש של האי גברא רבא, הגאון רבי יצחק שלמה לינדר זצוק"ל, אשר שימש עשרות בשנים כעמוד התווך וזקן הקהילה בירושלים. המנוח, שהיה משיירי דור דעה ומנקי הדעת שבקרת, הזדכך בייסורים והשיב את נשמתו ליוצרה לעין כל מקורביו ואוהביו.

בית גידולו ושנות החינוך

הגאון זצ"ל נולד בשנת תש"ו לאביו החסיד רבי יחיאל פישל לינדר זצ"ל ולאמו הרבנית הדסה ע"ה, ממשפחות השורש של שכונת שערי חסד הוותיקה. בבית זה ספג את אהבת התורה והחסד שאפיינו אותו לאורך כל חייו. בהגיעו לפרקו נשא את בתו של רבי משה פנחס עזריאל אייכלר זצ"ל, מארזי הקהילה בירושלים.

למעלה מארבעים שנה מסר המנוח את נפשו על חינוך תינוקות של בית רבן בתלמוד תורה באיאן. בחן ובנועם מידותיו העמיד דורות של יראי שמיים אשר זכו לינוק מבאר חכמתו ומדמותו האצילה.

ההנהגה בקהילה וימיו האחרונים

בקהילת 'המתמידים' נחשב רבי יצחק שלמה לדמות הוד, המשלבת ידע תורני רחב עם ענוותנות ועדינות נפש נדירה. בשנותיו האחרונות קבע את מעונו בבית שמש ובעיר התורה ביתר עילית, שם המשיך בעבודת השם הצנועה שלו כשהוא מוקף בבני משפחתו הרוממים.

המנוח השאיר אחריו דור ישרים מבורך: 12 צאצאים ההולכים בדרך התורה, עשרות נכדים ונינים הממשיכים את מורשתו המפוארת.

מסע ההספד והקבורה

מסע ההלוויה הכואב יצא הלילה, מוצאי שבת קודש פרשת שמות, בשעה 21:30 מרחבת בית הלוויות שמגר בירושלים. משם ילווהו המוני תלמידיו ומקורביו לחלקת קבורתו בהר המנוחות, שם ייטמן לצד אבותיו.