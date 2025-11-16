החברה הסינית שיאומי, שבעשור האחרון התפרסמה בזכות מוצרי חשמל רבים, סמארטפונים, משקפי מציאות רבודה ואפילו כלי רכב חשמליים, ממשיכה להפתיע - והפעם עם שמיכה חשמלית חכמה, בעלת מערכות בקרה מתקדמות ותכונות ייחודיות. השמיכה, מדגם Mijia Smart Electric Blanket Single, הושקה בסוף אוקטובר בדיוק לעונת החורף, ומיועדת לשימוש כשכבת חימום שמונחת על המזרן ולא מיועדת לכיסוי מעל הגוף - טכנית, מדובר במעין 'פד חשמלי' שמתחבר לחשמל.

החומר ממנו מיוצרת השמיכה הוא פוליאסטר רב-שכבתי בעל מגע קטיפתי, ובתוכו שזורים חוטי חימום בעיצוב דו-סלילי המבודדים היטב - מה שמבטיח פיזור חום אחיד ומניעת תחושה לא נוחה בזמן השימוש. לדברי היצרן, הבד עמיד מאוד לשחיקה, והחוטים אינם מתקפלים גם לאחר שימוש ממושך. עוצמת החימום המרבית היא 80 וואט, כך שהשמיכה מתחממת במהירות ומצליחה להתמודד עם קור חודר במיוחד.

אחת הטכנולוגיות המתקדמות במוצר היא מחזור חיטוי מיוחד: ניתן להפעיל תהליך חימום ל-70 מעלות לצורך חיטוי, שלפי החברה משמיד עד 99% מקרדית האבק - הגורם המרכזי לאלרגיות בעונת החורף. עם זאת, בניגוד לדגם הקודם של שיאומי, בשמיכה החדשה לא ניתן לנתק את הכבל הראשי, ולכן אינה מתאימה לכביסה במכונה. החברה ממליצה לבצע את מחזור החיטוי לפחות פעם בעונה.

בפן הבטיחותי, לשמיכה שמונה רמות הגנה הכוללות מנגנון נגד קצרים, הגנה מפני חימום יתר, נעילת ילדים ואפילו מנגנון לכיבוי אוטומטי לאחר 15 שעות ללא פעילות. קיימים שישה מצבי חום, ואם השמיכה פועלת בעוצמה המרבית במשך שעה - המערכת תוריד את הטמפרטורה לבד למניעת סכנת כוויות. חידוש נוסף הוא בקרה על אזורי החימום: ניתן לבחור חימום שונה לכל חלק בגוף, כך שניתן לדאוג לרגליים קפואות במיוחד.

לצד שלט עם תצוגה דיגיטלית, המשתמש יכול להפעיל את השמיכה באמצעות אפליקציה, ואף לשלוט בה בפקודות קוליות בעזרת העוזרת החכמה של שיאומי (XiaoAi) – לדוגמה: "כוון את השמיכה ל-30 מעלות" או "כבה את השמיכה".

האפליקציה מוסיפה אפשרויות מתקדמות כמו טיימר הדלקה מראש, חימום לפני הגעה הביתה ועוד. המכשיר שווק תחילה במסגרת גיוס המונים במחיר כ-25 דולר, כאשר המחיר לצרכן צפוי להיות כ-34 דולר. ההפצה היתה מוגבלת לסין בלבד, וטרם ברור מתי תושק השמיכה החכמה גם בשווקים גלובליים באופן רישמי, אך מי שיחשוק במוצר בכל זאת יוכל למצוא אותה באתרים מכירות סינים כשהיא מתומחרת יקר משמעותית.