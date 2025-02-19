ענקית הטכנולוגיה הסינית מרחיבה את גבולות החדשנות ומשיקה שמיכה חשמלית חכמה שמציעה שליטה קולית, הפעלה מרחוק באמצעות אפליקציה, חימום מהיר, הגנה מפני תקלות - ואף מחזור חיטוי מיוחד להשמדת קרדית האבק | האם מדובר במהפכה אמיתית בתחום מוצרי החימום הביתיים? (טכנולוגיה)
כשהחורף כבר מורגש היטב, עולה השאלה: איך נמנע מהקור להתפשט בחלל הבית? האם המזגן הקבוע שבסלון הוא פתרון טוב לחורף, או שמא כדאי להשקיע בחימום תת-רצפתי שיחמם את כל הבית בצורה אחידה? ואולי הקמין המסורתי, עם להבותיו המהפנטות, הוא התשובה האידיאלית? כל מערכת חימום מציעה משהו אחר – איך תבחרו את זו שתתאים בדיוק לכם? (בית)