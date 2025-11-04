במהלך הפסגה הראשונה בין נשיא סין שי ג'ינפינג לנשיא קוריאה הדרומית לי ג'ה-מיונג, שהתקיימה אתמול (שני), החליפו השניים מתנות דיפלומטיות שהפכו לשיחת היום ברשתות. שי העניק ללִי זוג סמארטפונים מתוצרת שיאומי מחווה שנראתה תמימה, אך נשאה משמעות סמלית חדה: טלפון מתוצרת סינית שמוגש לראש מדינה ממולדתה של סמסונג, היריבה הגדולה ביותר של שיאומי.

הרגע המשעשע ואולי גם הטעון ביותר הגיע כאשר לי הרים אחד מהמכשירים ושאל: "האם הקו מאובטח?" שי, שנענה בחיוך דרך מתורגמן, השיב: "אתה יכול לבדוק אם יש גישה נסתרת. השניים פרצו בצחוק, אך סביבם ריחפה סוגיית הריגול הטכנולוגי בין סין למערב – נושא שהפך בעשור האחרון לנקודת חיכוך מרכזית ביחסי בייג׳ינג וושינגטון.

המחווה נועדה, לפי הצדדים, לשדר רצון לשיתוף פעולה טכנולוגי חרף התחרות והחשדות. לצד הסמארטפונים, שי העניק גם ערכת קליגרפיה סינית מסורתית, בעוד לי השיב בלוח משחק גו מגולף ובסט כלי לכה קוריאניים. עוזרו של שי ציין כי המסכים המעוקלים של מכשירי שיאומי יוצרו דווקא בקוריאה הדרומית – פרט שציין את הקשר ההדדי בין הכלכלות למרות המתיחות.